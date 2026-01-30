  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Евролига. «Олимпиакос» выиграл у «Барселоны», «Фенербахче» уверенно разобрался с «Анадолу Эфесом» и другие результаты
3

Евролига. «Олимпиакос» выиграл у «Барселоны», «Фенербахче» уверенно разобрался с «Анадолу Эфесом» и другие результаты

Сегодня прошли пять матчей регулярного сезона Евролиги.

«Олимпиакос» взял верх над «Барселоной».

«Фенербахче» уверенно обыграл «Анадолу Эфес» в турецком дерби.

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче Турция – 17-7, Олимпиакос Греция – 16-8, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 16-8, Валенсия Испания – 16-9, Реал Испания – 16-9, Барселона Испания – 16-9, Монако – 15-9,  Жальгирис Литва – 14-10, Панатинаикос Греция – 14-10, Црвена Звезда Сербия – 14-10, Милан Италия – 12-13, Виртус Италия – 11-13, Дубай ОАЭ – 11-13, Маккаби Тель-Авив Израиль – 10-15, Бавария Германия – 10-15, Париж Франция – 8-16, Баскония Испания – 8-16, Партизан Сербия – 8-17, Виллербан Франция – 6-18, Анадолу Эфес Турция – 6-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЕвролига
результаты
logoХапоэль Тель-Авив
logoВаленсия
logoФенербахче
logoПартизан
logoАнадолу Эфес
logoМаккаби Тель-Авив
logoБарселона
logoМилан
logoОлимпиакос
logoБавария
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Интересные пары
У евреев до сих пор боязнь Мюнхена
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алекса Раданов перешел в «Партизан»
28 января, 20:37Фото
Лоренцо Браун покинет «Милан» в ближайшее время
28 января, 17:46
Евролига. «Париж» победил «Реал»
27 января, 22:05
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Бруклин» Дёмина примет «Лейкерс», «Детройт» сыграет с «Денвером» и другие матчи
вчера, 22:45
Евролига. Бросок Джериана Гранта принес «Панатинаикосу» победу над «Реалом», «Фенербахче» обыграл «Барселону» на выезде и другие результаты
вчера, 21:41
Джордан Отт и Чарльз Ли стали лучшими тренерами января в НБА
вчера, 21:07
«Бостон» обменял Анферни Саймонса в «Чикаго» на Николу Вучевича
вчера, 20:58
«Уорриорз» включились в активные переговоры об обмене Дрэймонда Грина
вчера, 20:36
Лука Дончич и Джейлен Браун признаны лучшими игроками января в НБА
вчера, 20:12Фото
🏀 NBA vs Nike! Как спортивный бренд поменял правила лиги? Узнайте в новом тесте
вчера, 20:00Тесты и игры
«Мемфис» получит крупнейшее торговое исключение в истории НБА после обмена Джарена Джексона
вчера, 19:56
Джейден Айви и Майкл Конли переходят в «Чикаго», а Кевин Хертер и Дарио Шарич отправятся в «Детройт» в рамках трехстороннего обмена
вчера, 19:40
Купер Флэгг и Кон Книппел в третий раз подряд стали лучшими новичками месяца
вчера, 19:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» предлагает Ибону Наварро трехлетний контракт
вчера, 18:16
«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры с Гершоном Ябуселе (Sport5)
вчера, 18:03
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» уверенно обыграло «Энергию»
вчера, 17:23
Лаури Маркканен о Миикке Мууринене «Я бы не беспокоился о его будущем. У него есть атлетические данные, чтобы добиться успеха»
вчера, 14:02
Сергей Кущенко об увольнении Юдина из «Локомотива»: «Наверное, Антону не хватило опыта для того, чтобы дать результат в кратчайшие сроки»
вчера, 13:46
Кэмерон Пэйн: «Главное, к чему не могу привыкнуть в Европе – это судьи и их стандарты»
вчера, 13:15
Джош Нибо выбыл минимум на две недели
вчера, 11:36
Доминик Барлоу – первый игрок «Филадельфии» со времен Чарльза Баркли с 25 очками и 10 подборами в атаке
вчера, 09:37
Еврокубок. «Шленск» взял верх над «Бахчешехиром», «Ульм» уступил «Будучности»
2 февраля, 21:06
Адриатическая лига. 27 очков Зорана Драгича не спасли «Сплит» от поражения в матче с КРКА, ФМП проиграл «Борацу Чачак»
2 февраля, 20:16
Рекомендуем