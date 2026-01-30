Евролига. «Олимпиакос» выиграл у «Барселоны», «Фенербахче» уверенно разобрался с «Анадолу Эфесом» и другие результаты
Сегодня прошли пять матчей регулярного сезона Евролиги.
«Олимпиакос» взял верх над «Барселоной».
«Фенербахче» уверенно обыграл «Анадолу Эфес» в турецком дерби.
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче Турция – 17-7, Олимпиакос Греция – 16-8, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 16-8, Валенсия Испания – 16-9, Реал Испания – 16-9, Барселона Испания – 16-9, Монако – 15-9, Жальгирис Литва – 14-10, Панатинаикос Греция – 14-10, Црвена Звезда Сербия – 14-10, Милан Италия – 12-13, Виртус Италия – 11-13, Дубай ОАЭ – 11-13, Маккаби Тель-Авив Израиль – 10-15, Бавария Германия – 10-15, Париж Франция – 8-16, Баскония Испания – 8-16, Партизан Сербия – 8-17, Виллербан Франция – 6-18, Анадолу Эфес Турция – 6-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
