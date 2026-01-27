Джейлен Брансон предпочитает играть в кроссовках Брайанта и не хочет иметь собственную линейку

Стало известно мнение звезды «Никс» по запуску именных кроссовок.

Лидер «Никс» Джейлен Брансон не поддерживает идею выпуска персональной линейки кроссовок от Nike.

По информации фотографа кроссовочной индустрии Риккардо Местре, подобный вопрос недавно стоял на повестке, но Брансон предпочел и дальше играть в кроссовках знаменитой серии Кобе Брайанта.

«Он сказал: «Спасибо, не надо. Позвольте мне и дальше играть в обуви Кобе», – поделился Местре.