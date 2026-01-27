  • Спортс
Джейлен Брансон предпочитает играть в кроссовках Брайанта и не хочет иметь собственную линейку

Стало известно мнение звезды «Никс» по запуску именных кроссовок.

Лидер «Никс» Джейлен Брансон не поддерживает идею выпуска персональной линейки кроссовок от Nike.

По информации фотографа кроссовочной индустрии Риккардо Местре, подобный вопрос недавно стоял на повестке, но Брансон предпочел и дальше играть в кроссовках знаменитой серии Кобе Брайанта.

«Он сказал: «Спасибо, не надо. Позвольте мне и дальше играть в обуви Кобе», – поделился Местре. 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Grindhouse Inc.
Брансон не париться - играет, в чём удобно. К чему эти именные линейки, если модель наверняка на базе тех же Коби будут выпущены.
Ответ malinin
Брансон не париться - играет, в чём удобно. К чему эти именные линейки, если модель наверняка на базе тех же Коби будут выпущены.
К чему? - К деньгам.
Странная история
Ответ kondratiy
К чему? - К деньгам. Странная история
Ну так я и говорю, что не заморачивается чувак, на счёт - тоже
Ну а что, парень не дурак. На именные линейки кто только не соглашался, а вот чтобы отказываться - такого не припомню
Ответ Сергей Пузанков
Ну а что, парень не дурак. На именные линейки кто только не соглашался, а вот чтобы отказываться - такого не припомню
Скорее всего там по условиям работы возможна не только прибыль, а и финансовые риски, поэтому и отказывается, влруг продажи не пойдут, а партия выпущена, деньги потрачены на то на сё, на рекламу на продвижение, он не настолько популярен и не настолько медиен, чтобы была чёткая уверенность в окупаемости затрат
Ответ Папазол
Скорее всего там по условиям работы возможна не только прибыль, а и финансовые риски, поэтому и отказывается, влруг продажи не пойдут, а партия выпущена, деньги потрачены на то на сё, на рекламу на продвижение, он не настолько популярен и не настолько медиен, чтобы была чёткая уверенность в окупаемости затрат
Он главная звезда огромной спортивной франшизы в самом медийном городе на планете.
Он более чем популярен, просто не в русском комьюнити (на которое абсолютно наплевать в НБА/производителям баскетбольных линеек), потому что в русском комьюнити не популярны Никс.
Ну не каждый спортсмен сапожник и портной, к тому же время на это шитье надобно, а то и так переизбыток этой рванины от этих гульцов. Спортсмену - гулять, а шитье пусть ателье занимаются.
