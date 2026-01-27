«Бруклин» проявляет интерес к Джа Морэнту

«Нетс» Егора Дёмина нацелились на скандальную звезду НБА.

Как сообщает обозреватель Clutch Points Крис Додсон, «Бруклин » является одной из последних команд, «по-настоящему заинтересованных» в потенциальном обмене звездного разыгрывающего «Мемфиса » Джа Морэнта .

Отмечается, что у «Нетс» есть контракты и драфт-пики, чтобы осуществить такую сделку.

Клубом может двигать желание перехватить часть внимания у местного конкурента «Нью-Йорка».