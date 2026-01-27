37

«Бруклин» проявляет интерес к Джа Морэнту

«Нетс» Егора Дёмина нацелились на скандальную звезду НБА.

Как сообщает обозреватель Clutch Points Крис Додсон, «Бруклин» является одной из последних команд, «по-настоящему заинтересованных» в потенциальном обмене звездного разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта.

Отмечается, что у «Нетс» есть контракты и драфт-пики, чтобы осуществить такую сделку.

Клубом может двигать желание перехватить часть внимания у местного конкурента «Нью-Йорка».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Криса Додсона
Я не понимаю, зачем Джа может понадобиться Бруклину. У них перебор с игроками задней линии. Да, это игроки не обстрелянные, но все-таки. Единственное, о чем подумал - в Нетс почти все любят бросать трехочковые, а Морант любит идти в проход под кольцо - но не проще ли сделать замену на какую-нибудь агрессивную четверку в этом случае? Нет, в своем прайме и при желании играть Морант может на площадке делать почти все что угодно, вот только есть ли в Нетс лунный календарь с отметками, когда у Джа будет хорошее настроение?
Ответ Сергей Чумаченко
Я не понимаю, зачем Джа может понадобиться Бруклину. У них перебор с игроками задней линии. Да, это игроки не обстрелянные, но все-таки. Единственное, о чем подумал - в Нетс почти все любят бросать трехочковые, а Морант любит идти в проход под кольцо - но не проще ли сделать замену на какую-нибудь агрессивную четверку в этом случае? Нет, в своем прайме и при желании играть Морант может на площадке делать почти все что угодно, вот только есть ли в Нетс лунный календарь с отметками, когда у Джа будет хорошее настроение?
Вероятно логика в том, что он сейчас на дне своей стоимости, Бруклин хочет повторить историю Портера: отдать ему мяч, чтобы он напомнил всем, что может играть на очень высоком уровне, и перепродать подороже.
Ответ Сергей Чумаченко
Я не понимаю, зачем Джа может понадобиться Бруклину. У них перебор с игроками задней линии. Да, это игроки не обстрелянные, но все-таки. Единственное, о чем подумал - в Нетс почти все любят бросать трехочковые, а Морант любит идти в проход под кольцо - но не проще ли сделать замену на какую-нибудь агрессивную четверку в этом случае? Нет, в своем прайме и при желании играть Морант может на площадке делать почти все что угодно, вот только есть ли в Нетс лунный календарь с отметками, когда у Джа будет хорошее настроение?
Морант их обстреляет )
Безумная сделка.. пики за этого прости господи... В большом городе он ещё больше себя потеряет... бруклиновский гангстер... не нужен он Нетс.
Ответ scorp19
Безумная сделка.. пики за этого прости господи... В большом городе он ещё больше себя потеряет... бруклиновский гангстер... не нужен он Нетс.
В Юту его сослать к мормонам для перевоспитания)
Ответ rembrandao
В Юту его сослать к мормонам для перевоспитания)
В Юте его любимый рэпер живёт, тот самый, под чьи треки он пистолетом размахивал. Лучше уж в Нью-Йорк, там к оружию не очень лояльно относятся насколько я знаю
Я думаю это вброс, гардов в команде много и они все молоды.
Но если Бруклин возьмет Джа, то риски невелики. Вообще это интересная роль в лиге, брать провалившихся звезд за мусорный пакет, «чинить их»(если получается) и дальше менять их в контендер с выгодой для себя
Ответ Батя ивана
Я думаю это вброс, гардов в команде много и они все молоды. Но если Бруклин возьмет Джа, то риски невелики. Вообще это интересная роль в лиге, брать провалившихся звезд за мусорный пакет, «чинить их»(если получается) и дальше менять их в контендер с выгодой для себя
Если бы недавних звёзд всегда можно было бы починить, их бы никто не скидывал - на каждого Майкла Портера, найдётся свой Бен Симмонс.
Ответ mephist13
Если бы недавних звёзд всегда можно было бы починить, их бы никто не скидывал - на каждого Майкла Портера, найдётся свой Бен Симмонс.
Ага, это негарантированная история. Смена команды, места, тренеров играют свою роль, но то что у игрока в голове важнее всего.

Когда Бруклин менял Симмонса, это было в контексте контендерства, сейчас если они вдруг пойдут за Джа, это будет получилось-супер, не получилось-не проблема.

Если говорить про мое мнение - я бы не хотел видеть нынешнего Моранта в Бруклине, ему нужно будет отдать мяч, а он нужен новичкам.
С другой стороны, если Бруклин вдруг реанимирует и Портера и Джа взяв их за копейки, то получится интересная связка. Но это кажется слишком оптимистичным, считаю что Портера нужно менять до дедлайна и развиваться с драфта
Очередной вброс
По составу и зарплатам выглядит сомнительно. Таланта у Джа с запасом, но для Бруклина это сейчас слишком большой риск — и финансово, и по химии. Если и обсуждать, то только при чётком плане, а не ради шума.
Вижу этот обмен только многосторонней сделке. Напрямую Джа Бруклину как игрок не нужен.
Чисто теоретически, может ли Бруклин включить в свой пакет Дёмина? Или нет смысла? Интресно было бы посмотреть на Егора в системе Иисало
Ответ malinin
Чисто теоретически, может ли Бруклин включить в свой пакет Дёмина? Или нет смысла? Интресно было бы посмотреть на Егора в системе Иисало
чисто теоретически новичка, попавшего на матч восходящих звезд, обменивать может только Нико Харрисон
Ответ malinin
Чисто теоретически, может ли Бруклин включить в свой пакет Дёмина? Или нет смысла? Интресно было бы посмотреть на Егора в системе Иисало
После обмена Дончич-Дэвис все возможно)) а по факту бруклину надо наскребсти 40 млн ЗП Морэнта. Это либо Портер (39 млн) раз на раз, либо Клекстон(25 млн) с Мэнном(15 млн) и пики. Мэнн - мусор и еще 2 года контракта ужасного. Клэкстон ну такое и те же 2 года контракта не скидываемого. Остальных если брать: Там Демин больше всего получает (7 млн), другие и того меньше. Чтобы наскребсти зп - надо пол состава включать в трейд...
Маловероятно.
Бруклину нужно пристроить Портера, пока он в цене и Томаса, пока хоть что то можно получить. Если принимать Джа, то только с пиком первого раунда. По факту он уже давно минусовой: травмы, поведение, лидерские качества, в целом игровой уровень.
Пики, конечно, не очень хочется отдавать, только если поздние. А так норм, ДиАнжело в свое время от Бруклина на матч звезд поехал, и потом вокруг него сделка по Дюранту выстроилась. Можем повторить?
В качестве ментора для Дёмина!
Ответ Joker2104
В качестве ментора для Дёмина!
Прохавал НБА и жизнь с самого низу, уголовный кодекс знает, во всём поможет, чем не ментор
