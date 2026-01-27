«Бруклин» проявляет интерес к Джа Морэнту
«Нетс» Егора Дёмина нацелились на скандальную звезду НБА.
Как сообщает обозреватель Clutch Points Крис Додсон, «Бруклин» является одной из последних команд, «по-настоящему заинтересованных» в потенциальном обмене звездного разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта.
Отмечается, что у «Нетс» есть контракты и драфт-пики, чтобы осуществить такую сделку.
Клубом может двигать желание перехватить часть внимания у местного конкурента «Нью-Йорка».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Криса Додсона
Но если Бруклин возьмет Джа, то риски невелики. Вообще это интересная роль в лиге, брать провалившихся звезд за мусорный пакет, «чинить их»(если получается) и дальше менять их в контендер с выгодой для себя
Когда Бруклин менял Симмонса, это было в контексте контендерства, сейчас если они вдруг пойдут за Джа, это будет получилось-супер, не получилось-не проблема.
Если говорить про мое мнение - я бы не хотел видеть нынешнего Моранта в Бруклине, ему нужно будет отдать мяч, а он нужен новичкам.
С другой стороны, если Бруклин вдруг реанимирует и Портера и Джа взяв их за копейки, то получится интересная связка. Но это кажется слишком оптимистичным, считаю что Портера нужно менять до дедлайна и развиваться с драфта
Маловероятно.