«Хьюстон» не намерен обменивать Тари Исона

«Рокетс» не рассматривают обмен Тари Исона.

Накануне дедлайна по обменам «Хьюстон» дал понять, что не намерен расставаться с форвардом Тари Исоном. Как сообщает инсайдер Марк Стейн, клуб отклоняет все запросы и звонки относительно игрока, который станет ограниченно свободным агентом летом.

«Было четко заявлено, что любые спекуляции вокруг Исона не соответствуют действительности и что форвард «Рокетс» не покинет команду до 5 февраля», – отметил Стейн.

Исон и «Хьюстон» не смогли договориться о продлении контракта по схеме для новичков. Тем не менее, «Рокетс» сохраняют право повторить любое предложение, которое форвард получит на рынке в июле.

В текущем сезоне 24-летний баскетболист набирает в среднем 12 очков, 6,2 подбора и 1,3 перехвата за игру.