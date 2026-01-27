Пол Пирс получил иск об установлении отцовства
Легенда НБА столкнулся с судебным иском от женщины, стремящейся узнать истину.
Член Зала славы Пол Пирс получил иск об установлении отцовства от Принцесс Сантьяго.
Женщина, которая работает организатором мероприятий в Лос-Анджелесе, утверждает, что Пирс является отцом ее сына Кинга. Сантьяго подала иск 12 января и просит суд обязать прославленного игрока «Бостона» пройти тест ДНК.
TMZ добавляет, что слушание по делу еще не состоялось, и адвокат Пирса не ответил на запрос о комментарии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: TMZ
Не будем пока поздравлять Пола - подождём:)
... Проспал отцовство.
Организовала мероприятие)
