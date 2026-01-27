Легенда НБА столкнулся с судебным иском от женщины, стремящейся узнать истину.

Член Зала славы Пол Пирс получил иск об установлении отцовства от Принцесс Сантьяго.

Женщина, которая работает организатором мероприятий в Лос-Анджелесе, утверждает, что Пирс является отцом ее сына Кинга. Сантьяго подала иск 12 января и просит суд обязать прославленного игрока «Бостона» пройти тест ДНК.

TMZ добавляет, что слушание по делу еще не состоялось, и адвокат Пирса не ответил на запрос о комментарии.