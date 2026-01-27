Рич Пол хочет представлять интересы Янниса Адетокумбо
Самый известный агент НБА хочет пополнить список звездных клиентов.
Один из самых влиятельных агентов НБА Рич Пол хочет стать представителем форварда «Бакс» Янниса Адетокумбо.
Как сообщает обозреватель Генри Эбботт, Пол в последнее время общается с братом суперзвезды «Милуоки» Танасисом и пытается убедить его в том, что именно он может помочь Яннису в развитии карьеры.
Адетокумбо, по слухам, хочет сменить команду, но продолжает выступать за потерявших былую силу «Бакс».
Отмечается, что 31-летний форвард был близок к увольнению своего давнего агента Алекса Сарациса из-за постоянных неудачных попыток добиться обмена из «Милуоки».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: True Hoop
Милуоки отдают: Яннис
Милуоки получают: свой пик-2027(в Атланте), обмен пиками Мил-Пор 28, свой пик 29, обмен пиками Мил-Пор(все в Портленде), истекающий контракт Порзингиса, истекающий контракт Кэма Томаса, новичка Бена Сарафа.
Бруклин отдает: Ника Клекстона, Кэма Томаса, Хейвуда Хайсмита(истекающий контракт), Бена Сарафа, Теренса Менна, пики 1 раунда Нью-Йорк 27-29, пик первого раунда-28 Филадельфия(защищен топ-8)
Бруклин получает: Янниса, Роберта Уильямса III.
Атланта отдает: истекающий контракт Порзингиса, пик Милуоки-27.
Атланта получает: Ника Клекстона, Хейвуда Хайсмита
Портленд отдает: Роберта Уильямса III, пики обмен пиками Мил-Пор 28, свой пик 29, обмен пиками Мил-Пор(все в Портленде)
Портленд получает: Теренса Менна, обмен пиками Мил-Пор 28, свой пик 29, обмен пиками Мил-Пор(все в Портленде)
Это пока условно, может быть по пикам стоит отбалансить чуть лучше, но что и зачем кому нужно: Атланта скинет травмата Порзи и приобретет на этот плей-офф Ника Клекстона, у Портленда слишком много больших(Клингем и китаец), Роберт Уильямс не попадает в ротацию, а вот с защитниками как раз нехватка, Менн звезд с неба не хватает, но стабильный во всех компонентах игры, именно это и нужно Портленду. Обмен пиками с Бруклином устроен ради того, чтобы Милуоки вернул контроль над собственными пиками. Милуоки, собственно, возвращают свои пики обратно под свой контроль и разгружают платежку этим летом, плюс новичок первого раунда драфта этого года Бен Сараф(в состав Бруклина не вошел, но это потому что слишком много других перспективных). Ну и Бруклин получают Янниса и Роберта Уильямса в передней линии, где Уильямс как раз таки является очень годным рим-протектором, и имеют неплохую стартовую пятерку Демин-Пауэлл-Портер-Яннис-Уильямс. В случае чего у Бруклина остается еще куча пиков, в том числе лотерейный пик этого года, где они смогут взять себе крутого новичка, скорее всего форварда, который сможет усилить команду со скамейки запасных или же, в случае если Роберт Уильямс не оправдает ожиданий(он немного травмат) - выходить в стартовой пятерке. Плюс там на скамейке есть Нолан Траоре, Дэнни Вулф, Дейрон Шарп - выходить есть кому. Вполне годный состав для плей-офф. Короче говоря, в этом обмене каждая команда, как мне кажется, останется в плюсе.