Рич Пол хочет представлять интересы Янниса Адетокумбо

Самый известный агент НБА хочет пополнить список звездных клиентов.

Один из самых влиятельных агентов НБА Рич Пол хочет стать представителем форварда «Бакс» Янниса Адетокумбо .

Как сообщает обозреватель Генри Эбботт, Пол в последнее время общается с братом суперзвезды «Милуоки» Танасисом и пытается убедить его в том, что именно он может помочь Яннису в развитии карьеры.

Адетокумбо, по слухам, хочет сменить команду, но продолжает выступать за потерявших былую силу «Бакс».

Отмечается, что 31-летний форвард был близок к увольнению своего давнего агента Алекса Сарациса из-за постоянных неудачных попыток добиться обмена из «Милуоки ».