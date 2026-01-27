Амен Томпсон обновил личный рекорд по передачам (14) в матче с «Гриззлис»

Амен Томпсон обновил личный рекорд, отдав 14 передач в матче с «Мемфисом».

Защитник «Хьюстона » Амен Томпсон установил личный рекорд по передачам в матче против «Мемфиса ». Проведя на паркете 42 минуты, он отдал 14 результативных передач, а также добавил 8 очков и 8 подборов.

В этом сезоне из‑за отсутствия Фреда Ванвлита 22‑летний игрок взял на себя роль одного из главных организаторов атак. В текущем чемпионате Томпсон набирает в среднем 18,2 очка, 7,7 подбора и 5,4 передачи за матч.