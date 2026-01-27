«Я люблю эту игру». Том Тибодо ждет новой возможности стать главным тренером
Бывший главный тренер «Нью-Йорка» Том Тибодо заявил о готовности вернуться в НБА.
«Я люблю игру. Очевидно, я готовлюсь к следующей возможности – надеюсь, я буду к ней готов», – заявил 68-летний спциалист в эфире SiriusXM.
Увольнение Тибодо из «Никс» после пяти успешных сезонов, в течение которых команда под его руководством пять раз выходила в плей-офф и в прошлом году впервые за 25 лет достигла финала Востока, не уменьшило его мотивации.
Общий рекорд Тибодо в НБА, включающий работу с «Чикаго» и «Миннесотой» и «Нью-Йорком», составляет 578 побед при 420 поражениях, что делает его одним из наиболее опытных свободных тренеров на рынке.
