Спенсер Динуидди: «Был бы рад перейти в «Хьюстон»

Спенсер Динуидди назвал команду, в которой хочет продолжить карьеру.

Свободный агент Спенсер Динуидди стал гостем подкаста «Ball Don’t Stop» и четко обозначил свои карьерные планы.

«Был бы рад перейти в «Хьюстон ». С удовольствием сделал бы это. Один из моих лучших друзей в НБА , Дориан Финни-Смит, как раз играет за «Рокетс».

У них есть все задатки для того, чтобы стать чемпионской командой», – заявил 32-летний защитник.

В прошлом сезоне Спенсер провел 81 матч за «Даллас». Текущий игровой год он начинал в «Баварии», но покинул Европу в январе.