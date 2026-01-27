Спенсер Динуидди: «Был бы рад перейти в «Хьюстон»
Спенсер Динуидди назвал команду, в которой хочет продолжить карьеру.
Свободный агент Спенсер Динуидди стал гостем подкаста «Ball Don’t Stop» и четко обозначил свои карьерные планы.
«Был бы рад перейти в «Хьюстон». С удовольствием сделал бы это. Один из моих лучших друзей в НБА, Дориан Финни-Смит, как раз играет за «Рокетс».
У них есть все задатки для того, чтобы стать чемпионской командой», – заявил 32-летний защитник.
В прошлом сезоне Спенсер провел 81 матч за «Даллас». Текущий игровой год он начинал в «Баварии», но покинул Европу в январе.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
