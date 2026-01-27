4

Марк Стейн: «В лиге сохраняется убеждение, что Таунс в той или иной степени доступен для обмена»

Клубы НБА считают, что «Никс» могут расстаться с Карлом‑Энтони Таунсом.

Вокруг Карла-Энтони Таунса по-прежнему циркулируют слухи об обмене. Несмотря на то что часть этой информации уже опровергнута, инсайдер Марк Стейн сообщает, что в лиге широко распространено мнение о возможном будущем обмене звездного центрового «Нью-Йорка».

«Среди ряда команд‑соперников сохраняется убеждение, что Таунс в той или иной степени доступен для обмена. Или, как минимум, «Никсм пытались выяснить, какова рыночная стоимость игрока», – написал инсайдер в своем последнем отчете.

В этом сезоне игра центрового вызывает много вопросов из-за спада результативности: в среднем он набирает 20,5 очка при 46,9% попаданий с игры. Эксперты связывают это с двумя факторами: сложностями в адаптации к системе нового тренера Майка Брауна и хроническими проблемами с фолами и потерей мяча.

О чем они думали когда к лентяю Таунсу поставили лояльного тренера? Там должен был быть Тиббс , поверьте мне без травм бы не обошлось , но это бы было легендарно
В той или иной степени? По частям его трейдить что ли будут?))
