Джексон Хэйс исполнил культовый данк «Ист-Бэй» в матче с «Чикаго»

Джексон Хэйс исполнил культовый данк в игровой ситуации.

Центровой «Лейкерс » Джексон Хэйс исполнил культовый данк «Ист-Бэй» во время матча с «Чикаго » (129:118).

213-сантиметровый Хэйс после перехвата убежал в быструю атаку и поставил сверху с переводом под ногой.