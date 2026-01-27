Видео
5

Джексон Хэйс исполнил культовый данк «Ист-Бэй» в матче с «Чикаго»

Джексон Хэйс исполнил культовый данк в игровой ситуации.

Центровой «Лейкерс» Джексон Хэйс исполнил культовый данк «Ист-Бэй» во время матча с «Чикаго» (129:118).

213-сантиметровый Хэйс после перехвата убежал в быструю атаку и поставил сверху с переводом под ногой.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoДжексон Хэйс
logoЛейкерс
logoЧикаго
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я думал не донесет))
Лука тоже сомневался похоже)
борется с Оби Топпином за самое частое исполнение этого данка с игры...
Ответ Невралгия Ребрачи
борется с Оби Топпином за самое частое исполнение этого данка с игры...
Пока коряво, Топпин лучше делал.
Ответ Holo Dilnick
Пока коряво, Топпин лучше делал.
Он уже его делал раньше в игре против Торонто, 2 апреля 2024. Посмотрите, если не видели, очень даже внушительно.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 46+7+11 Луки Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Чикаго», 45 очков Донована Митчелла помогли «Кливленду» справиться с «Орландо» и другие результаты
27 января, 06:47
Дабл-дабл Луки Дончича (46+11) позволил «Лейкерс» справиться с «Буллз»
27 января, 04:18Видео
Лука Дончич машинально направился в сторону раздевалки «Далласа» в перерыве матча
25 января, 12:45Видео
Постер-данк Джамира Уоткинса и победный трехочковый Кевина Хертера стали лучшими моментами игрового дня НБА
25 января, 10:40Видео
Главные новости
Евролига. «Монако» уступил «Виртусу», «Црвена Звезда» обыграла «Дубай» и другие результаты
вчера, 22:05
НБА. «Денвер» встретится с «Клипперс», Йокич должен вернуться на площадку, «Голден Стэйт» примет «Детройт» и другие матчи
вчера, 21:56
Егор Дёмин о любимой музыке: «Sade, Наташа Бедингфилд, Лорин Хилл и Quail P»
вчера, 20:52
Стивен Эй Смит: «Оклахома» сейчас средняя команда. Они собираются унести свои активы с собой в могилу?»
вчера, 20:30
Лотерея драфта-2026 НБА пройдет в Чикаго 10 мая
вчера, 19:58Фото
Никола Йокич планирует выйти на площадку в матче против «Клипперс»
вчера, 19:20
Тим Макмэн: «В лиге много разговоров о том, что Паоло Банкеро и Джамал Мозли не могут найти общий язык»
вчера, 18:59
«Филадельфия» не станет включать Ви Джей Эджкомба в какие-либо сделки, включая обмен Янниса Адетокумбо
вчера, 18:35
Юки Кавамура прошел лечение после обнаружения тромба в правой ноге
вчера, 18:24
«Не знаю, когда он вернется». Джош Гидди снова выбыл из строя из-за травмы бедра
вчера, 18:15
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» уступил «Лиможу»
вчера, 21:42
Джексон Хэйс завершает процедуру подачи документов на словенское гражданство
вчера, 19:40
Саша Везенков был отстранен на 1 матч в чемпионате Греции из-за неспортивного поведения
вчера, 19:18
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» проиграл «Бешикташу»
вчера, 18:42
«Научу географии. Опасно ехать в Пермь, двадцатку получите». Сергей Кущенко рассказал о приходе в баскетбол, «Урал-Грейте» и других этапах карьеры
вчера, 17:18Видео
Франк Ниликина выведен из состава «Олимпиакоса» в чемпионате Греции, будущее защитника в клубе под вопросом
вчера, 13:45
Деррик Уайт: «Летом на мой день рождения Маззулла позвонил, сказал: «Все думают, что мы будем отстоем. Мне это нравится», – и бросил трубку»
вчера, 12:25
Андрей Кириленко: «Если взять 15-летних игроков и провести чемпионат мира, то мы будем играть на равных с ведущими школами»
вчера, 12:00
«Диллон-Злодей». «Финикс» раздал 5000 болельщиков футболки с Бруксом
вчера, 11:03Фото
«Милан» вывел Лоренцо Брауна из состава
вчера, 09:50