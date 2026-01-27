Джексон Хэйс исполнил культовый данк «Ист-Бэй» в матче с «Чикаго»
Джексон Хэйс исполнил культовый данк в игровой ситуации.
Центровой «Лейкерс» Джексон Хэйс исполнил культовый данк «Ист-Бэй» во время матча с «Чикаго» (129:118).
213-сантиметровый Хэйс после перехвата убежал в быструю атаку и поставил сверху с переводом под ногой.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
Лука тоже сомневался похоже)