Кевин Дюрэнт стал пятым игроком в истории НБА с 30+ очками в трех матчах подряд после 37 лет
Форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт продолжает демонстрировать выдающуюся форму. В матче против «Мемфиса» он набрал 33 очка, совершил 8 подборов и реализовал 4 трехочковых броска, что стало для него третьей игрой подряд с 30 и более очками.
С этим результатом Дюрэнт вошел в элитный клуб, став пятым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 30+ очков в трех матчах подряд после достижения 37-летнего возраста.
Кто остальные, писать мы конечно же не будем
Карри, Леброн, Джордан и кто-то ещё
Карим или Карл Мэлоун, думаю
Суровая эксплуатация пенсионера
