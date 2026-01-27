«Нетс» сделали видео в честь попадания Егора Дёмина в число участников Матча восходящих звезд

«Бруклин» отдал должное Егору Дёмину.

«Нетс» выложили видео в честь включения разыгрывающего Егора Дёмина в список участников Матча восходящих звезд НБА .

Россиянин вошел в список из 10 новичков , за которых проголосовали ассистенты главных тренеров лиги.

В дебютном сезоне 19-летний Дёмин набирает 10,2 очка, 3,0 подбора и 3,4 передачи при 39,6% из-за дуги.