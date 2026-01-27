Видео
1

«Нетс» сделали видео в честь попадания Егора Дёмина в число участников Матча восходящих звезд

«Бруклин» отдал должное Егору Дёмину.

«Нетс» выложили видео в честь включения разыгрывающего Егора Дёмина в список участников Матча восходящих звезд НБА.

Россиянин вошел в список из 10 новичков, за которых проголосовали ассистенты главных тренеров лиги.

В дебютном сезоне 19-летний Дёмин набирает 10,2 очка, 3,0 подбора и 3,4 передачи при 39,6% из-за дуги.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Бруклина»
logoБаскетбол - видео
logoМатч всех звезд НБА
logoБруклин
logoЕгор Дёмин
logoНБА
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Прикольно, под Чайковского
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егор Дёмин примет участие в Матче восходящих звезд НБА
27 января, 04:59
Егор Дёмин (12+2+5) стал вторым лучшим бомбардиром «Бруклина» в проигранном матче против «Клипперс»
26 января, 07:05Видео
Егор Дёмин сфолил на Джеймсе Хардене, повалив его на паркет, и получил толчок от Джона Коллинза
26 января, 05:13Видео
У Егора Дёмина 6 очков и 3 передачи в проигранном матче с «Никс»
22 января, 04:07Видео
Главные новости
Евролига. «Монако» уступил «Виртусу», «Црвена Звезда» обыграла «Дубай» и другие результаты
вчера, 22:05
НБА. «Денвер» встретится с «Клипперс», Йокич должен вернуться на площадку, «Голден Стэйт» примет «Детройт» и другие матчи
вчера, 21:56
Егор Дёмин о любимой музыке: «Sade, Наташа Бедингфилд, Лорин Хилл и Quail P»
вчера, 20:52
Стивен Эй Смит: «Оклахома» сейчас средняя команда. Они собираются унести свои активы с собой в могилу?»
вчера, 20:30
Лотерея драфта-2026 НБА пройдет в Чикаго 10 мая
вчера, 19:58Фото
Никола Йокич планирует выйти на площадку в матче против «Клипперс»
вчера, 19:20
Тим Макмэн: «В лиге много разговоров о том, что Паоло Банкеро и Джамал Мозли не могут найти общий язык»
вчера, 18:59
«Филадельфия» не станет включать Ви Джей Эджкомба в какие-либо сделки, включая обмен Янниса Адетокумбо
вчера, 18:35
Юки Кавамура прошел лечение после обнаружения тромба в правой ноге
вчера, 18:24
«Не знаю, когда он вернется». Джош Гидди снова выбыл из строя из-за травмы бедра
вчера, 18:15
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» уступил «Лиможу»
вчера, 21:42
Джексон Хэйс завершает процедуру подачи документов на словенское гражданство
вчера, 19:40
Саша Везенков был отстранен на 1 матч в чемпионате Греции из-за неспортивного поведения
вчера, 19:18
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» проиграл «Бешикташу»
вчера, 18:42
«Научу географии. Опасно ехать в Пермь, двадцатку получите». Сергей Кущенко рассказал о приходе в баскетбол, «Урал-Грейте» и других этапах карьеры
вчера, 17:18Видео
Франк Ниликина выведен из состава «Олимпиакоса» в чемпионате Греции, будущее защитника в клубе под вопросом
вчера, 13:45
Деррик Уайт: «Летом на мой день рождения Маззулла позвонил, сказал: «Все думают, что мы будем отстоем. Мне это нравится», – и бросил трубку»
вчера, 12:25
Андрей Кириленко: «Если взять 15-летних игроков и провести чемпионат мира, то мы будем играть на равных с ведущими школами»
вчера, 12:00
«Диллон-Злодей». «Финикс» раздал 5000 болельщиков футболки с Бруксом
вчера, 11:03Фото
«Милан» вывел Лоренцо Брауна из состава
вчера, 09:50