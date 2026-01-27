Келли Айко: «Хит» прорабатывают небольшие обмены, чтобы усилить пакет активов для борьбы за Янниса и других звезд»

«Майами» прорабатывает небольшие сделки для подготовки к борьбе за Янниса.

«Майами» готовится к активным действиям на рынке перед дедлайном, стремясь усилить пакет активов для будущей борьбы за суперзвезд. Как сообщает Келли Айко из Yahoo! Sports, клуб рассматривает прорабатывают небольшие обмены, которые помогут накопить ресурсы для потенциальной погони за такими игроками, как Яннис Адетокумбо, если они станут доступны.

На данный момент ключевыми активами «Хит» для таких маневров являются истекающий контракт Терри Розира на 26 миллионов долларов и внушительный пул драфт-пиков: семь выборов в первом раунде и два – во втором.