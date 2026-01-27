  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Келли Айко: «Хит» прорабатывают небольшие обмены, чтобы усилить пакет активов для борьбы за Янниса и других звезд»
0

Келли Айко: «Хит» прорабатывают небольшие обмены, чтобы усилить пакет активов для борьбы за Янниса и других звезд»

«Майами» прорабатывает небольшие сделки для подготовки к борьбе за Янниса.

«Майами» готовится к активным действиям на рынке перед дедлайном, стремясь усилить пакет активов для будущей борьбы за суперзвезд. Как сообщает Келли Айко из Yahoo! Sports, клуб рассматривает прорабатывают небольшие обмены, которые помогут накопить ресурсы для потенциальной погони за такими игроками, как Яннис Адетокумбо, если они станут доступны.

На данный момент ключевыми активами «Хит» для таких маневров являются истекающий контракт Терри Розира на 26 миллионов долларов и внушительный пул драфт-пиков: семь выборов в первом раунде и два – во втором.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Yahoo Sports
logoМайами
возможные переходы
logoНБА
logoЯннис Адетокумбо
logoТерри Розир
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бывший сотрудник «Майами» получил 3 года тюрьмы за продажу украденных памятных вещей и атрибутики
24 января, 11:45
«Голден Стэйт» изучает возможность обмена на Эндрю Уиггинса (Бретт Сигел)
22 января, 19:08
Кто в НБА забивает сверху чаще всех
20 января, 13:50
Главные новости
Евролига. «Монако» уступил «Виртусу», «Црвена Звезда» обыграла «Дубай» и другие результаты
вчера, 22:05
НБА. «Денвер» встретится с «Клипперс», Йокич должен вернуться на площадку, «Голден Стэйт» примет «Детройт» и другие матчи
вчера, 21:56
Егор Дёмин о любимой музыке: «Sade, Наташа Бедингфилд, Лорин Хилл и Quail P»
вчера, 20:52
Стивен Эй Смит: «Оклахома» сейчас средняя команда. Они собираются унести свои активы с собой в могилу?»
вчера, 20:30
Лотерея драфта-2026 НБА пройдет в Чикаго 10 мая
вчера, 19:58Фото
Никола Йокич планирует выйти на площадку в матче против «Клипперс»
вчера, 19:20
Тим Макмэн: «В лиге много разговоров о том, что Паоло Банкеро и Джамал Мозли не могут найти общий язык»
вчера, 18:59
«Филадельфия» не станет включать Ви Джей Эджкомба в какие-либо сделки, включая обмен Янниса Адетокумбо
вчера, 18:35
Юки Кавамура прошел лечение после обнаружения тромба в правой ноге
вчера, 18:24
«Не знаю, когда он вернется». Джош Гидди снова выбыл из строя из-за травмы бедра
вчера, 18:15
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» уступил «Лиможу»
вчера, 21:42
Джексон Хэйс завершает процедуру подачи документов на словенское гражданство
вчера, 19:40
Саша Везенков был отстранен на 1 матч в чемпионате Греции из-за неспортивного поведения
вчера, 19:18
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» проиграл «Бешикташу»
вчера, 18:42
«Научу географии. Опасно ехать в Пермь, двадцатку получите». Сергей Кущенко рассказал о приходе в баскетбол, «Урал-Грейте» и других этапах карьеры
вчера, 17:18Видео
Франк Ниликина выведен из состава «Олимпиакоса» в чемпионате Греции, будущее защитника в клубе под вопросом
вчера, 13:45
Деррик Уайт: «Летом на мой день рождения Маззулла позвонил, сказал: «Все думают, что мы будем отстоем. Мне это нравится», – и бросил трубку»
вчера, 12:25
Андрей Кириленко: «Если взять 15-летних игроков и провести чемпионат мира, то мы будем играть на равных с ведущими школами»
вчера, 12:00
«Диллон-Злодей». «Финикс» раздал 5000 болельщиков футболки с Бруксом
вчера, 11:03Фото
«Милан» вывел Лоренцо Брауна из состава
вчера, 09:50