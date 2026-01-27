Егор Дёмин примет участие в Матче восходящих звезд НБА

Егор Дёмин получил вызов на важное мероприятие НБА как новичок.

Разыгрывающий «Бруклина » Егор Дёмин , выбранный под 8-м номером на драфте НБА в июне, вошел в список игроков, выбранных для участия в Матче восходящих звезд. Мероприятие пройдет 13 февраля в рамках звездного уикенда в Лос-Анджелесе.

19-летний россиянин – один из 10 новичков, все из которых были выбраны в лотерее драфта-2025, и приглашенных на это мероприятие. Остальные – форвард «Далласа» Купер Флэгг (выбран под первым номером), защитник «Сан-Антонио» Дилан Харпер (второй), защитник «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб (третий), защитник «Шарлотт» Кон Книппел (четвертый), защитник «Вашингтона» Тре Джонсон (шестой), защитник «Пеликанс» Джеремайя Фирс (седьмой) и форвард команды Дерик Куин (13-й), форвард «Торонто» Коллин Мюррей-Бойлс (девятый), а также форвард «Мемфиса» Седрик Кауард (11-й).

К перечисленным новичкам присоединятся 11 второгодок во главе с центровым «Уизардс» Алексом Сарром, выбранным под вторым номером на драфте НБА 2024 года. Также в списке защитник «Хьюстона» Рид Шеппард (третий), защитник «Сан-Антонио» Стефон Касл (четвертый), центровой «Портленда» Донован Клинган (седьмой) и форвард «Чикаго» Матас Бузелис (11-й).

В числе других представителей драфта-2024, выбранных в первом раунде: центровой «Майами» Келел Уэйр (15-й), защитник «Кливленда» Джейлон Тайсон (20-й) и форвард «Уизардс» Кишон Джордж (24-й). Второй раунд: защитник «Тандер» Эджей Митчелл (38-й), защитники «Мемфиса» Джейлен Уэллс (39-й) и Кэм Спенсер (53-й).

К этим баскетболистам (всего 21), которые выбирались по итогам голосования помощников тренеров НБА, присоединятся семь игроков, участвовавших в розыгрыше G-лиги этого сезона. Двое из них были выбраны в первом раунде драфта-2025 – центровой «Портленда» Ян Ханьсэнь, 16-й номер, и центровой «Клипперс» Яник Конан Нидерхойзер, 30-й. Четыре игрока с двусторонними контрактами – Дэвид Джонс-Гарсия («Сан-Антонио»), Тристен Ньютон («Хьюстон»), Алия Мартин («Торонто») и Рон Харпер-младший («Бостон»). Последний участник, Шон Ист II, выступает за команду «Солт-Лейк-Сити Старз» в G-лиге.

28 игроков будут разделены на четыре команды. 21 новичок и второкурсник будут разбиты на три состава по семь человек, а баскетболисты, выбранные из Лиги развития, будут играть в четвертой команде.

Четыре команды проведут мини-турнир 13 февраля в Лос-Анджелесе, победители первых двух встреч сойдутся в финальном матче.