«Никс» изучают возможность обмена на Дрю Холидэя

«Нью-Йорк» изучает вариант обмена на Дрю Холидэя.

В преддверии дедлайна обменов 5 февраля «Нью‑Йорк » активизировался в поисках игрока, способного усилить команду в борьбе за титул. По данным инсайдера НБА Марка Стейна, «Никс» прорабатывают варианты обмена на защитника «Портленда » Дрю Холидэя .

«Есть как минимум две очевидные причины, по которым «Нью‑Йорк» мог бы быть заинтересован в игроке, который помог и «Милуоки», и «Бостону» выиграть чемпионаты в этом десятилетии. Во-первых, предполагается, что приобретение Холидэя сделает «Никс» еще более привлекательным вариантом для его бывшего партнера по «Бакс» Янниса Адетокумбо .

Во-вторых, руководство «Никс» высоко ценит Холидея как идеального партнера в задней линии для своей звезды Джейлена Брансона», – отмечает Стейн.

В текущем сезоне 35-летний Дрю Холидэй сыграл 19 матчей, набирая в среднем 15,3 очка, 4,6 подбора и 6,8 передачи за 29 минут на площадке.