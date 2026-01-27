6

«Никс» изучают возможность обмена на Дрю Холидэя

«Нью-Йорк» изучает вариант обмена на Дрю Холидэя.

В преддверии дедлайна обменов 5 февраля «Нью‑Йорк» активизировался в поисках игрока, способного усилить команду в борьбе за титул. По данным инсайдера НБА Марка Стейна, «Никс» прорабатывают варианты обмена на защитника «Портленда» Дрю Холидэя.

«Есть как минимум две очевидные причины, по которым «Нью‑Йорк» мог бы быть заинтересован в игроке, который помог и «Милуоки», и «Бостону» выиграть чемпионаты в этом десятилетии. Во-первых, предполагается, что приобретение Холидэя сделает «Никс» еще более привлекательным вариантом для его бывшего партнера по «Бакс» Янниса Адетокумбо.

Во-вторых, руководство «Никс» высоко ценит Холидея как идеального партнера в задней линии для своей звезды Джейлена Брансона», – отмечает Стейн.

В текущем сезоне 35-летний Дрю Холидэй сыграл 19 матчей, набирая в среднем 15,3 очка, 4,6 подбора и 6,8 передачи за 29 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Stein Line
6 комментариев
У Дрю 32,4 млн на этот год. Кого Никс собрались отдавать за него?
Ответ Answer1
У Дрю 32,4 млн на этот год. Кого Никс собрались отдавать за него?
И что важнее ещё на два года с опцией)
Староват он уже чтобы точно также влиять на получение чемпионства
>предполагается, что приобретение Холидэя сделает «Никс» еще более привлекательным вариантом для его бывшего партнера по «Бакс» Янниса Адетокумбо.

И как авторы этой идеи всё это себе представляют? Вот просто даже в плане зарплат как это всё должно случиться?
