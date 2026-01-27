Джарретт Аллен сам изумился тому, насколько плохо исполнил штрафной бросок

Джарретт Аллен допустил досадный промах.

Центровой «Кавальерс» Джарретт Аллен значительно не добросил мяч до кольца во время штрафного.

После промаха Аллен сам изумился тому, насколько плохо исполнил бросок.

В матче с «Орландо» (114:98) Джарретт набрал 9 очков при 1/3 с линии.