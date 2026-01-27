3

Джей Джей Редик о величайшем игроке: «Джордан и Леброн»

Джей Джей Редик ответил на вопрос о величайшем игроке.

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джейк поделился своим мнением по поводу одного из главных баскетбольных вопросов – неформального звания величайшего баскетболиста всех времен.

«Я всегда говорил, что величайшие игроки любой эпохи были бы великими в любую другую эпоху. При этом трудно сравнивать эпохи и стили игры.

Для меня даже статистическая история кажется сложной. Джордан, Леброн. Как ни крути, для меня они – два величайших игрока всех времен.

В случае с Леброном хочется сказать о подготовке. Я никогда не был его товарищем по команде, поэтому не смог увидеть это собственными глазами. Но сейчас, проведя с ним последние полтора года, я вижу, что он – маньяк. Он маньяк в вопросе подхода и подготовки. Каждый день посвящен тому, как подготовить свое тело и разум к следующей игре.

Я говорил на днях, что это идеальный пример для любого баскетболиста НБА, показывающий, как нужно подходить к своей карьере и своему таланту. Именно поэтому он смог так долго и на таком высоком уровне добиваться успеха», – поделился Редик.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэйва Макменамина
Если такое говорит главный тренер команды, в которой играет Леброн, то у него на первом месте точно Джордан. Просто, отткрыто он это сказать не может.
Ответ Mit_Sam
Если такое говорит главный тренер команды, в которой играет Леброн, то у него на первом месте точно Джордан. Просто, отткрыто он это сказать не может.
Согласен, видно что редик вынужден, Джордан как минимум лучше, что в современной лиге забивал бы в среднем 50+ очков, и выиграл более 10 титулов, Леброн в 90х вряд ли бы выиграл конкуренцию у условного Декстера в основе
Дрекслера? С Декстером-то посложнее спорить
