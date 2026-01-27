45 очков Донована Митчелла принесли «Кливленду» победу над «Орландо»
Донован Митчелл набрал 45 очков в победном матче против «Мэджик».
«Кливленд» одержали четвертую победу подряд, обыграв на своей площадке «Орландо» со счетом 114:98. Решающий вклад внес защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, набравший 45 очков (15 из 25 с игры, 5 из 8 трехочковых, 10 из 12 штрафных). Центровой Эван Мобли добавил 20 очков и 9 подборов.
Несмотря на выдающуюся игру Паоло Банкеро, который оформил дабл-дабл с личным рекордом сезона (37 очков и 10 подборов), «Орландо» потерпел четвертое поражение подряд.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал НБА
