«Кавальерс» верят в текущий состав и рассчитывают обойтись без серьезных обменов перед дедлайном

«Кавальерс» определились с планами на дедлайн.

Руководство «Кливленда » верит в текущий ростер и рассчитывает обойтись без серьезных обменов перед дедлайном.

Как сообщает клубный инсайдер Крис Федор, менеджеры «Кавальерс» считают, что в полном составе команда способна бороться за высокие места и при нынешнем подборе игроков.

Клуб из Огайо идет 5-м на Востоке с результатом 28-20.