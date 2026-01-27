  • Спортс
2

«Кавальерс» верят в текущий состав и рассчитывают обойтись без серьезных обменов перед дедлайном

«Кавальерс» определились с планами на дедлайн.

Руководство «Кливленда» верит в текущий ростер и рассчитывает обойтись без серьезных обменов перед дедлайном.

Как сообщает клубный инсайдер Крис Федор, менеджеры «Кавальерс» считают, что в полном составе команда способна бороться за высокие места и при нынешнем подборе игроков.

Клуб из Огайо идет 5-м на Востоке с результатом 28-20.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Cleveland.com
2 комментария
Сомнительно, но окей.
По моему мнению состав данный исчерпал свой ресурс, в важные моменты Митчелл будет играть в хиробол, у Аллена огни слишком яркие, Гарленд пальцы свои на ногах свернет, Мобли растворится на площадке в ключевые моменты, кохонес только против Сакраменто показывает.

Про второй юнит и сказать нечего.
Болл потерянный, Струс в лазарете безвылазно, Уэйд как Тоттенхэм, не плохой, но и до вершин не доберется, Тайсон наверное туда же, но он наверное и единственное светлое пятно, Мерилл пулялка без защиты. Все)
Суть в том, что обмен Хантера на истекающий контракт и -10 млн Болла(опция) позволят Кавс не выйти за второй апрон на следующий сезон.
Деандре не особо то и нужен после прибавившего в игре Тайсона.
