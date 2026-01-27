«Кавальерс» верят в текущий состав и рассчитывают обойтись без серьезных обменов перед дедлайном
«Кавальерс» определились с планами на дедлайн.
Руководство «Кливленда» верит в текущий ростер и рассчитывает обойтись без серьезных обменов перед дедлайном.
Как сообщает клубный инсайдер Крис Федор, менеджеры «Кавальерс» считают, что в полном составе команда способна бороться за высокие места и при нынешнем подборе игроков.
Клуб из Огайо идет 5-м на Востоке с результатом 28-20.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Cleveland.com
По моему мнению состав данный исчерпал свой ресурс, в важные моменты Митчелл будет играть в хиробол, у Аллена огни слишком яркие, Гарленд пальцы свои на ногах свернет, Мобли растворится на площадке в ключевые моменты, кохонес только против Сакраменто показывает.
Про второй юнит и сказать нечего.
Болл потерянный, Струс в лазарете безвылазно, Уэйд как Тоттенхэм, не плохой, но и до вершин не доберется, Тайсон наверное туда же, но он наверное и единственное светлое пятно, Мерилл пулялка без защиты. Все)
Деандре не особо то и нужен после прибавившего в игре Тайсона.