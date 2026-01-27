Дабл-дабл Луки Дончича (46+11) позволил «Лейкерс» справиться с «Буллз»

Лука Дончич набрал 46 очков в победном матче против «Чикаго».

«Лейкерс » одержали победу над «Чикаго » со счетом 129:118 во многом благодаря выдающейся игре Луки Дончича . Словенец оформил дабл-дабл, набрав 46 очков и отдав 11 передач, а также совершил 7 подборов. Существенный вклад внес и Леброн Джеймс , добавивший 24 очка.

Со стороны «Буллз» наиболее результативным стал Коби Уайт , который записал на свой счет 23 очка.