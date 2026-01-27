Видео
Дабл-дабл Луки Дончича (46+11) позволил «Лейкерс» справиться с «Буллз»

Лука Дончич набрал 46 очков в победном матче против «Чикаго».

«Лейкерс» одержали победу над «Чикаго» со счетом 129:118 во многом благодаря выдающейся игре Луки Дончича. Словенец оформил дабл-дабл, набрав 46 очков и отдав 11 передач, а также совершил 7 подборов. Существенный вклад внес и Леброн Джеймс, добавивший 24 очка.

Со стороны «Буллз» наиболее результативным стал Коби Уайт, который записал на свой счет 23 очка.

На мой взгляд лучший атакующий игрок лиги. В атаке может все и трешку и передачу и проход. При том, что его опекают по двое постоянно. Кто-то лучше кидает трешки, кто-то лучше ходит в проходы, но по вариативности , мне кажется, ему равных нет. Всегда свою 30тку наберет, если что-то не идет - подстроится, изменит игру
Ответ Мамонт Философ
Самый универсальный атакующий игрок, да, но никак не лучший. 46% с игры для такого огромного парня не тянет на лучшего атакующего игрока, но то что он хорош, этого не отнять.
Ответ Мамонт Философ
Про "подстроится" бабка на двое сказала - он будет бросать и бросать свои степбеки, даже если не идёт. Ну и без мяча не двигается вообще. Исправил бы эти два минуса, вообще без вопросов был лучшим всех времен в атаке.
Пару матчей назад его тут люто поливали помоями, из-за неудачного матча
Ответ paha
Пару матчей назад его тут люто поливали помоями, из-за неудачного матча
Были даже предложения обменять его на JJJ из Мемфиса )))))
