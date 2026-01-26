«Кливленд» получил запросы о Дине Уэйде как минимум от десяти команд (Крис Федор)

Форвард «Кавальерс» Дин Уэйд привлекает активное внимание на рынке обменов.

Дин Уэйд из «Кливленда» стал одним из самых востребованных игроков накануне дедлайна обменов 5 февраля. Как сообщает журналист Крис Федор из Cleveland.com, не менее десяти команд уже проявили интерес к универсальному форварду.

Несмотря на активный интерес, «Кавальерс» пока отвечают отказом на все предложения. Клуб рассматривает Уэйда как критически важный элемент для гибкости и глубины состава, а не как актив для обмена, поскольку у команды нет прямой замены его уникальному набору навыков.

Как отмечает Крис Федор, ценность Уэйда заключается в его способности эффективно защищаться на нескольких позициях, растягивать оборону своими бросками и адаптироваться к любой роли в команде без потери эффективности.