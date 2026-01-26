1

«Кливленд» получил запросы о Дине Уэйде как минимум от десяти команд (Крис Федор)

Форвард «Кавальерс» Дин Уэйд привлекает активное внимание на рынке обменов.

Дин Уэйд из «Кливленда» стал одним из самых востребованных игроков накануне дедлайна обменов 5 февраля. Как сообщает журналист Крис Федор из Cleveland.com, не менее десяти команд уже проявили интерес к универсальному форварду.

Несмотря на активный интерес, «Кавальерс» пока отвечают отказом на все предложения. Клуб рассматривает Уэйда как критически важный элемент для гибкости и глубины состава, а не как актив для обмена, поскольку у команды нет прямой замены его уникальному набору навыков.

Как отмечает Крис Федор, ценность Уэйда заключается в его способности эффективно защищаться на нескольких позициях, растягивать оборону своими бросками и адаптироваться к любой роли в команде без потери эффективности.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Cleveland.com
logoКливленд
logoНБА
logoДин Уэйд
возможные переходы
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Крис Федор...
пацан из "все ненавидят криса" подрос чтоли
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Донован Митчелл набрал 36 очков в победном матче против «Орландо»
25 января, 05:16Видео
Кенни Эткинсон: «Эван Мобли сегодня напоминал Шакила О’Нила»
24 января, 16:29Видео
Кендрик Перкинс: «Если дать Эвану Мобли энергию и характер Янниса Адетокумбо, получится Кевин Гарнетт»
22 января, 04:40
Главные новости
Евролига. «Монако» уступил «Виртусу», «Црвена Звезда» обыграла «Дубай» и другие результаты
вчера, 22:05
НБА. «Денвер» встретится с «Клипперс», Йокич должен вернуться на площадку, «Голден Стэйт» примет «Детройт» и другие матчи
вчера, 21:56
Егор Дёмин о любимой музыке: «Sade, Наташа Бедингфилд, Лорин Хилл и Quail P»
вчера, 20:52
Стивен Эй Смит: «Оклахома» сейчас средняя команда. Они собираются унести свои активы с собой в могилу?»
вчера, 20:30
Лотерея драфта-2026 НБА пройдет в Чикаго 10 мая
вчера, 19:58Фото
Никола Йокич планирует выйти на площадку в матче против «Клипперс»
вчера, 19:20
Тим Макмэн: «В лиге много разговоров о том, что Паоло Банкеро и Джамал Мозли не могут найти общий язык»
вчера, 18:59
«Филадельфия» не станет включать Ви Джей Эджкомба в какие-либо сделки, включая обмен Янниса Адетокумбо
вчера, 18:35
Юки Кавамура прошел лечение после обнаружения тромба в правой ноге
вчера, 18:24
«Не знаю, когда он вернется». Джош Гидди снова выбыл из строя из-за травмы бедра
вчера, 18:15
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» уступил «Лиможу»
вчера, 21:42
Джексон Хэйс завершает процедуру подачи документов на словенское гражданство
вчера, 19:40
Саша Везенков был отстранен на 1 матч в чемпионате Греции из-за неспортивного поведения
вчера, 19:18
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» проиграл «Бешикташу»
вчера, 18:42
«Научу географии. Опасно ехать в Пермь, двадцатку получите». Сергей Кущенко рассказал о приходе в баскетбол, «Урал-Грейте» и других этапах карьеры
вчера, 17:18Видео
Франк Ниликина выведен из состава «Олимпиакоса» в чемпионате Греции, будущее защитника в клубе под вопросом
вчера, 13:45
Деррик Уайт: «Летом на мой день рождения Маззулла позвонил, сказал: «Все думают, что мы будем отстоем. Мне это нравится», – и бросил трубку»
вчера, 12:25
Андрей Кириленко: «Если взять 15-летних игроков и провести чемпионат мира, то мы будем играть на равных с ведущими школами»
вчера, 12:00
«Диллон-Злодей». «Финикс» раздал 5000 болельщиков футболки с Бруксом
вчера, 11:03Фото
«Милан» вывел Лоренцо Брауна из состава
вчера, 09:50