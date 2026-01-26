  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Док Риверс о травме Янниса: «Обследование показало, что это растяжение икроножной мышцы. Точных сроков возвращения пока нет»
7

Док Риверс о травме Янниса: «Обследование показало, что это растяжение икроножной мышцы. Точных сроков возвращения пока нет»

Тренер «Милуоки» заявил, что у Янниса нет конкретного графика возвращения.

Главный тренер «Милуоки» подтвердил, что Яннис Адетокумбо выбыл на неопределенный срок из-за растяжения икроножной мышцы.

«Он очень хорошо справился с самодиагностикой. МРТ полностью подтвердила наши предположения. Точных сроков возвращения пока нет. Речь идет о растяжении икроножной мышцы – и мы не можем назвать дату его возвращения. Надеемся, что, как и в прошлые разы, он восстановится скорее раньше, чем позже, но пока никаких сроков нет», – сказал главный тренер «Бакс».

Ранее сам игрок, основываясь на предыдущем опыте, предположил, что пропустит от четырех до шести недель.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
logoЯннис Адетокумбо
logoМилуоки
logoНБА
травмы
logoДок Риверс
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ни сроков ни места возвращения я вам сказать не могу
нехило растянул
похоже, до лета Яннис не обменяется
Ответ Винни-Грет
похоже, до лета Яннис не обменяется
Смотря в какой клуб. Если в условный Бруклин(который хотел получить Янниса), или другую танкующую этот сезон команду, то их травма грека до конца сезона устраивает абсолютно - есть надежда получить сверху еще одну молодую звезду на предстоящем драфте. Правда, нужен ли Милуоки такой обмен без драфт-пика - не понятно, но пики можно получить каким либо другим способом - например, опять-таки в случае Бруклина, попытаться выменять их у Оклахомы, у которой ростер забит и которая хочет получить пики более поздних лет.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Милуоки» «неохотно осознал», что обмен Янниса Адетокумбо может быть лучшим вариантом для обеих сторон (Джейк Фишер)
25 января, 10:12
Юдонис Хаслем о претензиях Янниса Адетокумбо к «Бакс»: «Лидерство в НБА изменилось, теперь оно требует отдельной работы»
24 января, 17:28
Билл Симмонс: «Яннис Адетокумбо напоминает жену Аль Пачино из «Схватки». Не может уйти, но красится и бегает на свидания»
24 января, 13:54
Главные новости
Евролига. «Монако» уступил «Виртусу», «Црвена Звезда» обыграла «Дубай» и другие результаты
вчера, 22:05
НБА. «Денвер» встретится с «Клипперс», Йокич должен вернуться на площадку, «Голден Стэйт» примет «Детройт» и другие матчи
вчера, 21:56
Егор Дёмин о любимой музыке: «Sade, Наташа Бедингфилд, Лорин Хилл и Quail P»
вчера, 20:52
Стивен Эй Смит: «Оклахома» сейчас средняя команда. Они собираются унести свои активы с собой в могилу?»
вчера, 20:30
Лотерея драфта-2026 НБА пройдет в Чикаго 10 мая
вчера, 19:58Фото
Никола Йокич планирует выйти на площадку в матче против «Клипперс»
вчера, 19:20
Тим Макмэн: «В лиге много разговоров о том, что Паоло Банкеро и Джамал Мозли не могут найти общий язык»
вчера, 18:59
«Филадельфия» не станет включать Ви Джей Эджкомба в какие-либо сделки, включая обмен Янниса Адетокумбо
вчера, 18:35
Юки Кавамура прошел лечение после обнаружения тромба в правой ноге
вчера, 18:24
«Не знаю, когда он вернется». Джош Гидди снова выбыл из строя из-за травмы бедра
вчера, 18:15
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» уступил «Лиможу»
вчера, 21:42
Джексон Хэйс завершает процедуру подачи документов на словенское гражданство
вчера, 19:40
Саша Везенков был отстранен на 1 матч в чемпионате Греции из-за неспортивного поведения
вчера, 19:18
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» проиграл «Бешикташу»
вчера, 18:42
«Научу географии. Опасно ехать в Пермь, двадцатку получите». Сергей Кущенко рассказал о приходе в баскетбол, «Урал-Грейте» и других этапах карьеры
вчера, 17:18Видео
Франк Ниликина выведен из состава «Олимпиакоса» в чемпионате Греции, будущее защитника в клубе под вопросом
вчера, 13:45
Деррик Уайт: «Летом на мой день рождения Маззулла позвонил, сказал: «Все думают, что мы будем отстоем. Мне это нравится», – и бросил трубку»
вчера, 12:25
Андрей Кириленко: «Если взять 15-летних игроков и провести чемпионат мира, то мы будем играть на равных с ведущими школами»
вчера, 12:00
«Диллон-Злодей». «Финикс» раздал 5000 болельщиков футболки с Бруксом
вчера, 11:03Фото
«Милан» вывел Лоренцо Брауна из состава
вчера, 09:50