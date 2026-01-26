Док Риверс о травме Янниса: «Обследование показало, что это растяжение икроножной мышцы. Точных сроков возвращения пока нет»

Тренер «Милуоки» заявил, что у Янниса нет конкретного графика возвращения.

Главный тренер «Милуоки» подтвердил, что Яннис Адетокумбо выбыл на неопределенный срок из-за растяжения икроножной мышцы.

«Он очень хорошо справился с самодиагностикой. МРТ полностью подтвердила наши предположения. Точных сроков возвращения пока нет. Речь идет о растяжении икроножной мышцы – и мы не можем назвать дату его возвращения. Надеемся, что, как и в прошлые разы, он восстановится скорее раньше, чем позже, но пока никаких сроков нет», – сказал главный тренер «Бакс».

Ранее сам игрок, основываясь на предыдущем опыте, предположил, что пропустит от четырех до шести недель.