Дрэймонд Грин: Деррик Роуз значит для Чикаго больше, чем Майкл Джордан.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в своем подкасте заявил, что Деррик Роуз значит для Чикаго больше, чем Майкл Джордан.

«В Чикаго нет человека важнее Деррика Роуза – и не заблуждайтесь на этот счет. Нет никого, кто значил бы для Чикаго больше, чем Деррик Роуз. Ди‑Роуз – это все для города Чикаго.

Послушайте, при всем уважении к Майклу Джордану. Мы все хотели быть как Майк. Но Майк не значит для Чикаго больше, чем Деррик Роуз», – сказал Грин.

Это высказывание прозвучало после того, как «Буллз» провели торжественную церемонию вывода из обращения первого номера Роуза после домашней победы над «Бостоном» в субботу.