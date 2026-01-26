40

Дрэймонд Грин: «Деррик Роуз значит для Чикаго больше, чем Майкл Джордан»

Дрэймонд Грин: Деррик Роуз значит для Чикаго больше, чем Майкл Джордан.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в своем подкасте заявил, что Деррик Роуз значит для Чикаго больше, чем Майкл Джордан.

«В Чикаго нет человека важнее Деррика Роуза – и не заблуждайтесь на этот счет. Нет никого, кто значил бы для Чикаго больше, чем Деррик Роуз. Ди‑Роуз – это все для города Чикаго.

Послушайте, при всем уважении к Майклу Джордану. Мы все хотели быть как Майк. Но Майк не значит для Чикаго больше, чем Деррик Роуз», – сказал Грин.

Это высказывание прозвучало после того, как «Буллз» провели торжественную церемонию вывода из обращения первого номера Роуза после домашней победы над «Бостоном» в субботу.

Мда, дичь на паркете - это ладно). Но такую дичь выдать - это за гранью)). Остатки мозгов растерял)
Мда, дичь на паркете - это ладно). Но такую дичь выдать - это за гранью)). Остатки мозгов растерял)
Готовится к карьере журналиста. Шак и Чарльз именно за такие нелепые высказывания зарабатывают в разы больше, чем за карьеру в НБА.
Уверен, даже Деррик Роуз охренел от такого высказывания.
А Пиппен сразу обмочился.
Сказочный..
Предлагаю самого Дреймонда увековечить в качестве символа зоопарка Сан Франциско.
Какие-то наркотараканы в голове у Грина, что даже Кайри Ирвинг на его фоне выглядит более адекватным, с шалфеем и плоской землёй 😆
К концу карьеры вообще дибилом стал
При всем уважении, но очень странно и неуместно называть культового игрока, чья ассоциация с Чикаго Буллс стала нарицательной и вышла за пределы спорта как такового, и Деррика Роуза, также значимого как для города так и для франшизы игрока, однако не признавать тот факт, что он стоит на ступеньку ниже Джордана - глупо и смешно. 6 титулов и статус абсолютной легенды статусом самого молодого MVP не перебить
При всем уважении, но очень странно и неуместно называть культового игрока, чья ассоциация с Чикаго Буллс стала нарицательной и вышла за пределы спорта как такового, и Деррика Роуза, также значимого как для города так и для франшизы игрока, однако не признавать тот факт, что он стоит на ступеньку ниже Джордана - глупо и смешно. 6 титулов и статус абсолютной легенды статусом самого молодого MVP не перебить
На какую ступеньку? Роуз даже не подошел к той лестнице, которую Джордан построил
Ну и чушь!!! Бредятина от давно потерявшего связь с реальностью персонажа
Ну и чушь!!! Бредятина от давно потерявшего связь с реальностью персонажа
Дрэймонд - один из лучших друзей Леброна.
Понятное дело, что он будет принижать значимость Джордана чтобы возвысить своего «братишку» )
И этот сегодня курнул
Раньше Дрейм так не тупил в подкастах)
