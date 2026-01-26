Дрэймонд Грин: «Деррик Роуз значит для Чикаго больше, чем Майкл Джордан»
Дрэймонд Грин: Деррик Роуз значит для Чикаго больше, чем Майкл Джордан.
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в своем подкасте заявил, что Деррик Роуз значит для Чикаго больше, чем Майкл Джордан.
«В Чикаго нет человека важнее Деррика Роуза – и не заблуждайтесь на этот счет. Нет никого, кто значил бы для Чикаго больше, чем Деррик Роуз. Ди‑Роуз – это все для города Чикаго.
Послушайте, при всем уважении к Майклу Джордану. Мы все хотели быть как Майк. Но Майк не значит для Чикаго больше, чем Деррик Роуз», – сказал Грин.
Это высказывание прозвучало после того, как «Буллз» провели торжественную церемонию вывода из обращения первого номера Роуза после домашней победы над «Бостоном» в субботу.
