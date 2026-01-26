16

«Даллас» хочет получить пик 1-го раунда за Наджи Маршалла и Макса Кристи

«Маверикс» установили высокую цену за Наджи Маршалла и Макса Кристи.

«Даллас» готов рассмотреть обмен форварда Наджи Маршалла и защитника Макса Кристи до дедлайна 5 февраля, но не намерены отдавать их задешево. По информации инсайдера Марка Стейна, клуб рассчитывает получить драфт-пик 1-го раунда за каждого из них.

В этом сезоне Наджи Маршалл демонстрирует лучшие показатели в карьере: в среднем 14,7 очка и 4,9 подбора за матч при 54,5% реализации с игры.

22-летний Кристи также проводит самый результативный сезон в карьере, набирая в среднем 13,3 очка за игры при 45,5% с трехочковый дистанции.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Stein Line
Если для продажи Наджи с его одним из лучших контрактов в лиге момент хороший, он сейчас, возможно, находится на пике стоимости в свои 28, и за него можно получить FRP, то Кристи мне видится (смотрю все матчи ДМ) самым ценным игроком Далласа после Флэгга, учитывая возраст и бешеный прогресс. Макса надо продлевать, а не отдавать, он долгосрочный тиммейт Флэгга, которого не нужно где-то искать/драфтовать/выменивать, потому что он уже здесь.
Ответ D-M
Ответ D-M
Менеджмент Далласа: мели, Емеля, пока твоя неделя! (меняют Кристи на 15 пик, ведь пики выигрывают чемпионство)
Команды из третьего десятка драфта, у кого есть драфт-пики.

1. "Оклахома". И так неплохо себя чувствуют, есть пики "Филадельфии", "Рокетс" или "Клипперс" (если подтянутся и опередят техасцев). У людей миллион до налога и меняемые 6 миллионов с хвостом Усмана Дженга. Станут ли они загружатся зарплатами на следующий год, когда максималки Уильямса и Холмгрена вступают в силу?

2. "Детройт". Все семь пиков доступны к обмену и в исключение на 14 миллионов. Могут позволить себе усиление, вопрос только в калибре оного.

3. "Денвер". У них есть свой драфт-пик первого раунда 2026, но они не имеют права его менять сейчас и хотят разменять плохой контракт Ннаджи, чтобы выйти из налога, имея на руках только пик второго раунда 2032. Успехов им в нелегкой задаче.

4. "Сан-Антонио". По состоянию на сейчас, владеют правом на пик "Атланты" (в конце лотереи), а их пик уходит через "Атланту" в "Кливленд".

5. "Хьюстон". Нет пика первого раунда, миллион с хвостом до первого жёсткого потолка и необходимость не в Маршалле/Кристи, а в разыгрывающем.

6. "Бостон". С пиками проблем нет, но есть проблемы с отсутствием стартового центрового и превышение налоговой линии на 13 миллионов. Если и есть какой-то интерес к игрокам "Далласа", то явно не к этим двоим, а к Гэффорду. Размен Саймонса на Гэффорда (нужна третья/четвертая стороны) позволит "Бостону" заиметь достойного центра и с мелкими дополнительными движениями позволит вообще "соскочить" со счётчика "налоговых нарушителей".

7. "Лейкерс". Нельзя менять свой пик 2026 сейчас.

8. "Торонто". У оных, как и у "Детройта", все пики на месте и мышление либо провернуть крупный обмен ради усиления состава, либо мелкий обмен с участием контракта Огбажи, чтобы выскочить с налога, либо и то и другое одновременно.

9. "Нью-Йорк". Не имею права обменивать пик первого раунда до драфта, но обозначен значительный интерес к Маршаллу. Интерес не распространяется только на "сейчас", он был ещё в прошлое межсезонье, когда оный переходил в "Даллас". Могут предложить "Далласу" пик второго раунда "Вашингтона", который будет 31/32/33 и пик второго раунда следующего года.

10. "Миннесота". Нет возможности обменивать свой пик первого раунда 2026.

Таким образом, не так много команд из третьего десятка драфта имеют доступные драфт-пики или имеют необходимость в Маршалле/Кристи.

Интерес к Маршаллу, судя по инсайдам, обозначили "Никс", у которых в наличии два пика второго раунда "Вашингтона" в 26-м и 27-м годам, при этом пик в 26-м будет практически как поздний пик первого раунда, но в нагрузку пойдет ещё и пик второго раунда следующего года, что тоже полезно крайне, ибо у оных только два второго раунда на дистанции в семь лет (пик "Филадельфии" в 2030 и пик свой в 2032).
Ответ Север73
Любопытное исследование, спасибо.

Но какие еще пики второго раунда?.. Сказано же, без пика первого предложения по Маршаллу не рассматриваются. Ну а за Кристи, полагаю, нужно приходить с лотерейным пиком.

И.о. ГМ-ов Риккарди и Финли сейчас будут перестраховываться, чтобы не облажаться и остаться во фронт-офисе при новом ГМ. Они вряд ли отдадут кого-то дешево, как Харрисон, они скорее впадут в другую крайность, будут ждать царских предложений и игнорировать просто неплохие и адекватные, потому и Дэвиса продать не могут, наверное.
Любопытное исследование, спасибо.
Но какие еще пики второго раунда?.. Сказано же, без пика первого предложения по Маршаллу не рассматриваются. Ну а за Кристи, полагаю, нужно приходить с лотерейным пиком.
И.о. ГМ-ов Риккарди и Финли сейчас будут перестраховываться, чтобы не облажаться и остаться во фронт-офисе при новом ГМ. Они вряд ли отдадут кого-то дешево, как Харрисон, они скорее впадут в другую крайность, будут ждать царских предложений и игнорировать просто неплохие и адекватные, потому и Дэвиса продать не могут, наверное.
Ответ D-M
Любопытное исследование, спасибо. Но какие еще пики второго раунда?.. Сказано же, без пика первого предложения по Маршаллу не рассматриваются. Ну а за Кристи, полагаю, нужно приходить с лотерейным пиком. И.о. ГМ-ов Риккарди и Финли сейчас будут перестраховываться, чтобы не облажаться и остаться во фронт-офисе при новом ГМ. Они вряд ли отдадут кого-то дешево, как Харрисон, они скорее впадут в другую крайность, будут ждать царских предложений и игнорировать просто неплохие и адекватные, потому и Дэвиса продать не могут, наверное.
Акцент был исключительно на том, что пик второго раунда "Никс" (от "Вашингтона") - это 31/32/33, что буквально как поздний пик первого раунда. По ценности, 31/32/33 плюс потенциальный пик не ниже 38-40 номеров в 2027, как по мне, чуточку ценнее, чем потенциальный 28-29 пик того же "Детройта", к примеру. Это ещё за скобками остаётся тот факт, что тем же "Никс" нужно уравнивать зарплаты кем-то и какой-то игрок вместе с пиками может прийти "в обратку" (необязательно от "Никс", а от третьей-четвертой стороны).

По Кристи - да, ценность выше, но текст выше был нацелен в большей степени на Маршалла в ключе возможного интереса "Никс" и оценки активов как "Никс", так и доступности активов тех, кто находится в конце первого раунда и возможного интереса к Маршаллу.

Как по мне, не так много команд в промежутке от 20 до 30 пиков могут иметь интерес к Маршаллу и ещё больше команд не имеют возможности оный запрашиваемый драфт-пик предложить.

Ситуацию Дэвиса вообще стоит рассматривать всецело отдельно, ибо у человека зарплата 54 миллиона, которую нужно уравнять, что делать "в сезоне" очень сложно, не говоря уже о том, что у человека остаётся увесистые суммарные 120 миллионов на 2 года и явное желание получить продление и это всё кроётся ещё необходимостью подобрать должную компенсацию (как пиками, так и зарплатой). И как вишенка на торте, это утверждение что "лучшая способность - доступность" и к Дэвису это не шибко то как относится.

Если брать возможных контендеров, то много ли найдется клубов, у которых есть хорошая комбинация драфт-пиков и игроков на зарплате, а главное желание поиграть в рулетку со столь тяжелым контрактом игрока, который доступен, в лучшем случае только 2/3 сезона, а то и меньше и которому скоро 33?

Вот если кто и может сыграть в подобную рулетку, то это могут быть команды в ситуации условных "Шарлотт", которые никогда не были местом, привлекающих свободных агентов, но которые к середине сезона немного улучшили игру и могут рассматривать обмен Дэвиса сейчас (учитывая наличие двух истекающих контрактов на 27 миллионов, что является добротным подспорьем в уравнивании зарплат), но с акцентом на следующий сезон, дабы улучшить пол своих возможностей и продать побольше билетов на домашние матчи.

И да, насколько правильно помню, Дэвис летом становится доступен к продлению. Поэтому обмен в дедлайн позволит новому клубу через шесть месяцев игрока продлить. Поэтому если шум Рича Пола и достоверен, то его "желание" (если оно есть), дабы Дэвиса обменяли является сугубо меркантильным, дабы пораньше "застопорить" возможное продление, пока Дэвис ещё окончательно не развалился. Хотя сложно представить, чтобы кто-то инвестировал в Дэвиса в сезоны, когда ему будет 36/37 лет. Единственное возможное желание его продлить - это желание заменить опцию игрока на 62 миллиона на зарплату пониже, чтобы оное помогло с вопросов жёстких потолков, но это "размышлизмы" без привязки к реальности покаместь.
Кристи за 1й пик, особенно не в лотерее, это весьма неплохо
Контракты хорошие, ролевики полезные, вполне низкий пик можно дать
Бруклину Кристи не помешал бы. Что там пики продолжать солить?
Ответ d9d9
Бруклину Кристи не помешал бы. Что там пики продолжать солить?
Бруклин сам много кого Далласу за пики первого раунда продаст с удовольствием. Пики карман не жмут, место в платежка не занимают, игровое время, чтобы поддерживать свою ценность, им не нужно, не травмируются и не просядут по статистике, потеряв большую часть цены, не уйдут через год свободным агентом в другой клуб...
А зачем Бруклина мог бы быть сейчас нужен Кристи, для меня загадка.
Кристи один из лучших свингменов сейчас.
Вообще поменять Дэвиса на условного Донована Клигана и состав уже сейчас рабочий будет. А на следующий год вообще огонь
