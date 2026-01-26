«Даллас» хочет получить пик 1-го раунда за Наджи Маршалла и Макса Кристи
«Маверикс» установили высокую цену за Наджи Маршалла и Макса Кристи.
«Даллас» готов рассмотреть обмен форварда Наджи Маршалла и защитника Макса Кристи до дедлайна 5 февраля, но не намерены отдавать их задешево. По информации инсайдера Марка Стейна, клуб рассчитывает получить драфт-пик 1-го раунда за каждого из них.
В этом сезоне Наджи Маршалл демонстрирует лучшие показатели в карьере: в среднем 14,7 очка и 4,9 подбора за матч при 54,5% реализации с игры.
22-летний Кристи также проводит самый результативный сезон в карьере, набирая в среднем 13,3 очка за игры при 45,5% с трехочковый дистанции.
1. "Оклахома". И так неплохо себя чувствуют, есть пики "Филадельфии", "Рокетс" или "Клипперс" (если подтянутся и опередят техасцев). У людей миллион до налога и меняемые 6 миллионов с хвостом Усмана Дженга. Станут ли они загружатся зарплатами на следующий год, когда максималки Уильямса и Холмгрена вступают в силу?
2. "Детройт". Все семь пиков доступны к обмену и в исключение на 14 миллионов. Могут позволить себе усиление, вопрос только в калибре оного.
3. "Денвер". У них есть свой драфт-пик первого раунда 2026, но они не имеют права его менять сейчас и хотят разменять плохой контракт Ннаджи, чтобы выйти из налога, имея на руках только пик второго раунда 2032. Успехов им в нелегкой задаче.
4. "Сан-Антонио". По состоянию на сейчас, владеют правом на пик "Атланты" (в конце лотереи), а их пик уходит через "Атланту" в "Кливленд".
5. "Хьюстон". Нет пика первого раунда, миллион с хвостом до первого жёсткого потолка и необходимость не в Маршалле/Кристи, а в разыгрывающем.
6. "Бостон". С пиками проблем нет, но есть проблемы с отсутствием стартового центрового и превышение налоговой линии на 13 миллионов. Если и есть какой-то интерес к игрокам "Далласа", то явно не к этим двоим, а к Гэффорду. Размен Саймонса на Гэффорда (нужна третья/четвертая стороны) позволит "Бостону" заиметь достойного центра и с мелкими дополнительными движениями позволит вообще "соскочить" со счётчика "налоговых нарушителей".
7. "Лейкерс". Нельзя менять свой пик 2026 сейчас.
8. "Торонто". У оных, как и у "Детройта", все пики на месте и мышление либо провернуть крупный обмен ради усиления состава, либо мелкий обмен с участием контракта Огбажи, чтобы выскочить с налога, либо и то и другое одновременно.
9. "Нью-Йорк". Не имею права обменивать пик первого раунда до драфта, но обозначен значительный интерес к Маршаллу. Интерес не распространяется только на "сейчас", он был ещё в прошлое межсезонье, когда оный переходил в "Даллас". Могут предложить "Далласу" пик второго раунда "Вашингтона", который будет 31/32/33 и пик второго раунда следующего года.
10. "Миннесота". Нет возможности обменивать свой пик первого раунда 2026.
Таким образом, не так много команд из третьего десятка драфта имеют доступные драфт-пики или имеют необходимость в Маршалле/Кристи.
Интерес к Маршаллу, судя по инсайдам, обозначили "Никс", у которых в наличии два пика второго раунда "Вашингтона" в 26-м и 27-м годам, при этом пик в 26-м будет практически как поздний пик первого раунда, но в нагрузку пойдет ещё и пик второго раунда следующего года, что тоже полезно крайне, ибо у оных только два второго раунда на дистанции в семь лет (пик "Филадельфии" в 2030 и пик свой в 2032).
Но какие еще пики второго раунда?.. Сказано же, без пика первого предложения по Маршаллу не рассматриваются. Ну а за Кристи, полагаю, нужно приходить с лотерейным пиком.
И.о. ГМ-ов Риккарди и Финли сейчас будут перестраховываться, чтобы не облажаться и остаться во фронт-офисе при новом ГМ. Они вряд ли отдадут кого-то дешево, как Харрисон, они скорее впадут в другую крайность, будут ждать царских предложений и игнорировать просто неплохие и адекватные, потому и Дэвиса продать не могут, наверное.
По Кристи - да, ценность выше, но текст выше был нацелен в большей степени на Маршалла в ключе возможного интереса "Никс" и оценки активов как "Никс", так и доступности активов тех, кто находится в конце первого раунда и возможного интереса к Маршаллу.
Как по мне, не так много команд в промежутке от 20 до 30 пиков могут иметь интерес к Маршаллу и ещё больше команд не имеют возможности оный запрашиваемый драфт-пик предложить.
Ситуацию Дэвиса вообще стоит рассматривать всецело отдельно, ибо у человека зарплата 54 миллиона, которую нужно уравнять, что делать "в сезоне" очень сложно, не говоря уже о том, что у человека остаётся увесистые суммарные 120 миллионов на 2 года и явное желание получить продление и это всё кроётся ещё необходимостью подобрать должную компенсацию (как пиками, так и зарплатой). И как вишенка на торте, это утверждение что "лучшая способность - доступность" и к Дэвису это не шибко то как относится.
Если брать возможных контендеров, то много ли найдется клубов, у которых есть хорошая комбинация драфт-пиков и игроков на зарплате, а главное желание поиграть в рулетку со столь тяжелым контрактом игрока, который доступен, в лучшем случае только 2/3 сезона, а то и меньше и которому скоро 33?
Вот если кто и может сыграть в подобную рулетку, то это могут быть команды в ситуации условных "Шарлотт", которые никогда не были местом, привлекающих свободных агентов, но которые к середине сезона немного улучшили игру и могут рассматривать обмен Дэвиса сейчас (учитывая наличие двух истекающих контрактов на 27 миллионов, что является добротным подспорьем в уравнивании зарплат), но с акцентом на следующий сезон, дабы улучшить пол своих возможностей и продать побольше билетов на домашние матчи.
И да, насколько правильно помню, Дэвис летом становится доступен к продлению. Поэтому обмен в дедлайн позволит новому клубу через шесть месяцев игрока продлить. Поэтому если шум Рича Пола и достоверен, то его "желание" (если оно есть), дабы Дэвиса обменяли является сугубо меркантильным, дабы пораньше "застопорить" возможное продление, пока Дэвис ещё окончательно не развалился. Хотя сложно представить, чтобы кто-то инвестировал в Дэвиса в сезоны, когда ему будет 36/37 лет. Единственное возможное желание его продлить - это желание заменить опцию игрока на 62 миллиона на зарплату пониже, чтобы оное помогло с вопросов жёстких потолков, но это "размышлизмы" без привязки к реальности покаместь.
А зачем Бруклина мог бы быть сейчас нужен Кристи, для меня загадка.
Вообще поменять Дэвиса на условного Донована Клигана и состав уже сейчас рабочий будет. А на следующий год вообще огонь