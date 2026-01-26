«Даллас» хочет получить пик 1-го раунда за Наджи Маршалла и Макса Кристи

«Маверикс» установили высокую цену за Наджи Маршалла и Макса Кристи.

«Даллас » готов рассмотреть обмен форварда Наджи Маршалла и защитника Макса Кристи до дедлайна 5 февраля, но не намерены отдавать их задешево. По информации инсайдера Марка Стейна, клуб рассчитывает получить драфт-пик 1-го раунда за каждого из них.

В этом сезоне Наджи Маршалл демонстрирует лучшие показатели в карьере: в среднем 14,7 очка и 4,9 подбора за матч при 54,5% реализации с игры.

22-летний Кристи также проводит самый результативный сезон в карьере, набирая в среднем 13,3 очка за игры при 45,5% с трехочковый дистанции.