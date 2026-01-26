16

Энтони Дэвис, скорее всего, останется в «Далласе» до конца сезона (The Athletic)

По данным The Athletic, обмен Энтони Дэвиса до дедлайна считается маловероятным.

Форвард «Далласа» Энтони Дэвис, скорее всего, останется в команде до конца сезона, так как его обмен перед дедлайном 5 февраля теперь считается маловероятным. Об этом сообщает Кристиан Кларк из The Athletic со ссылкой на источники в лиге.

Ранее Дэвис был одной из главных звезд на рынке, но интерес к нему снизился из-за трех ключевых факторов: частых травм, высокой зарплаты и серьезных финансовых ожиданий на долгосрочную перспективу.

Игрок пропустил 26 из 46 матчей «Маверикс» в этом сезоне и с 8 января восстанавливается от повреждения связок левой кисти. Хотя он уже приступил к легким тренировкам в защитном бандаже и отказался от операции, точные сроки его возвращения неизвестны. Повторная оценка травмы запланирована на конец февраля.

Финансовый аспект также осложняет сделку: контракт Дэвиса предполагает выплату 58,5 миллиона долларов в следующем сезоне, а также включает опцию игрока на 62,8 миллиона за сезон 2027/28. В августе 32-летний баскетболист сможет запросить новое продление соглашения.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
logoДаллас
возможные переходы
logoНБА
logoЭнтони Дэвис
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
До сих пор трудно поверить, что за этот хрусталь стеклянный Даллас отдал Луку
Ответ Free throw
До сих пор трудно поверить, что за этот хрусталь стеклянный Даллас отдал Луку
Давайте будем честно, Даллас Дончича отдал за Дэвис и Флэга.
Ответ Bunyod Turgunov
Давайте будем честно, Даллас Дончича отдал за Дэвис и Флэга.
Тогда за что уволен Нико ? Раз он типо такую плюсовую сделку провернул.... олл стар плюс возможный талант поколения.... Или всё таки в реальности он слил лояльного франшизе топ5 игрока лиги конкуренту по конференции просто за хрустального старого игрока идущего на спад ?)) и проиграл, потому что чемпионская форточка Далласа тут же закрылась неизвестно на сколько лет вперёд.
Только полный кретин ему даст новый контракт на максималке
Ответ genius1986okla
Только полный кретин ему даст новый контракт на максималке
Ждём возвращение Нико, получается?
Ответ Vals
Ждём возвращение Нико, получается?
И без него может найтись)
У него закончился срок годности , никому не нужен, смысл его брать на пару матчей, завершение карьеры и заслуженный отдых
Ответ Karlos (Vlad)
У него закончился срок годности , никому не нужен, смысл его брать на пару матчей, завершение карьеры и заслуженный отдых
кто же завершает карьеру когда дурачки платят тебе по 60 лямов за ЛфК в Даллаской больничке?
Нынешний Дэвис таких денег,конечно, не стоит
- благодаря ему у нас так развилась медицина в регионе!
В Пеликаны его обратно отправить и забрать Зайона, у того и то больше здоровья ;)
