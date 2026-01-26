Энтони Дэвис, скорее всего, останется в «Далласе» до конца сезона (The Athletic)

По данным The Athletic, обмен Энтони Дэвиса до дедлайна считается маловероятным.

Форвард «Далласа» Энтони Дэвис, скорее всего, останется в команде до конца сезона, так как его обмен перед дедлайном 5 февраля теперь считается маловероятным. Об этом сообщает Кристиан Кларк из The Athletic со ссылкой на источники в лиге.

Ранее Дэвис был одной из главных звезд на рынке, но интерес к нему снизился из-за трех ключевых факторов: частых травм, высокой зарплаты и серьезных финансовых ожиданий на долгосрочную перспективу.

Игрок пропустил 26 из 46 матчей «Маверикс» в этом сезоне и с 8 января восстанавливается от повреждения связок левой кисти. Хотя он уже приступил к легким тренировкам в защитном бандаже и отказался от операции, точные сроки его возвращения неизвестны. Повторная оценка травмы запланирована на конец февраля.

Финансовый аспект также осложняет сделку: контракт Дэвиса предполагает выплату 58,5 миллиона долларов в следующем сезоне, а также включает опцию игрока на 62,8 миллиона за сезон 2027/28. В августе 32-летний баскетболист сможет запросить новое продление соглашения.