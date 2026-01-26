0

Девонте Грэм может покинуть «Црвену Звезду» в ближайшее время

Американский разыгрывающий Девонте Грэм близок к уходу из «Црвены Звезды». 30-летний игрок пропустит уже пятую игру подряд и не был включен в заявку на матч Адриатической лиги против «Вены».

По информации SportKlub, обе стороны открыты к разрыву соглашения, так как ожидания от сотрудничества не оправдались. «Црвена Звезда» помогает Грэму найти новый клуб, и он может покинуть Сербию в ближайшие дни.

Разыгрывающий с опытом игры в НБА присоединился к «Црвене Звезде» прошлым летом в качестве одного из ключевых приобретений клуба на сезон, но ему не удалось адаптироваться к европейскому баскетболу.

После травмы в предсезонке он дебютировал в Евролиге только в конце ноября. В семи матчах турнира его средние показатели составили 3 очка и 1,1 передачи за 11,4 минуты при очень низкой реализации бросков (16,7% с игры и 25% с трехочковой дистанции).

