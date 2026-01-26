  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Не знаю, насколько это полезно для здоровья». «Клипперс» отреагировали на обещание фаната «съесть свой твит» в случае, если команда выдаст серию 15–3
Фото
2

«Не знаю, насколько это полезно для здоровья». «Клипперс» отреагировали на обещание фаната «съесть свой твит» в случае, если команда выдаст серию 15–3

Болельщик пообещал «съесть» твит, если «Клипперс» одержат 15 побед в 18 матчах.

«Клипперс» разгромили «Бруклин» со счетом 126:89, улучшив свой показатель в сезоне до 21 победы при 24 поражениях. При этом команда выиграла 15 из 18 последних матчей – однако главная тема вечера оказалась не в очередной победе.

Во время матча фанаты начали скандировать «Съешь свой твит!», напоминая о публикации фаната и аналитика «Клипперс» Роберта Флома в соцсети X от 20 декабря 2025 года.

«Если они выдадут серию 15 побед при 3 поражениях в любом отрезке сезона – распечатаю и съем этот твит», – написал Флом.

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю, узнав детали, призвал заснять исполнение обещания в прямом эфире: «Тогда надо снять его на камеру! Где он?.. Мы должны это увидеть. Надо выйти в прямой эфир!»

Лидер команды Кавай Ленард отреагировал с присущим ему спокойствием: «Ему стоит подумать, нельзя ли съесть что-то другое. Не знаю, насколько это полезно для здоровья».

Флом подтвердил, что выполнит обещание в прямом эфире своего подкаста Clips N Dip в понедельник.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Клипперс»
logoКлипперс
logoНБА
logoКавай Ленард
logoТайрон Лю
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Кавай прекрасен
Сделать принт на тортик и скушать.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егор Дёмин сфолил на Джеймсе Хардене, повалив его на паркет, и получил толчок от Джона Коллинза
26 января, 05:13Видео
Джон Коллинз хочет остаться в «Клипперс»: «Молюсь, чтобы моя упорная работа и энергия воплотились во что-то позитивное здесь»
25 января, 06:48
НБА. 32+11+8 Луки Дончича не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Клипперс», 32+15+10 Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» одолеть «Хьюстон» в овертайме и другие результаты
23 января, 07:01
Главные новости
Евролига. «Монако» уступил «Виртусу», «Црвена Звезда» обыграла «Дубай» и другие результаты
вчера, 22:05
НБА. «Денвер» встретится с «Клипперс», Йокич должен вернуться на площадку, «Голден Стэйт» примет «Детройт» и другие матчи
вчера, 21:56
Егор Дёмин о любимой музыке: «Sade, Наташа Бедингфилд, Лорин Хилл и Quail P»
вчера, 20:52
Стивен Эй Смит: «Оклахома» сейчас средняя команда. Они собираются унести свои активы с собой в могилу?»
вчера, 20:30
Лотерея драфта-2026 НБА пройдет в Чикаго 10 мая
вчера, 19:58Фото
Никола Йокич планирует выйти на площадку в матче против «Клипперс»
вчера, 19:20
Тим Макмэн: «В лиге много разговоров о том, что Паоло Банкеро и Джамал Мозли не могут найти общий язык»
вчера, 18:59
«Филадельфия» не станет включать Ви Джей Эджкомба в какие-либо сделки, включая обмен Янниса Адетокумбо
вчера, 18:35
Юки Кавамура прошел лечение после обнаружения тромба в правой ноге
вчера, 18:24
«Не знаю, когда он вернется». Джош Гидди снова выбыл из строя из-за травмы бедра
вчера, 18:15
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» уступил «Лиможу»
вчера, 21:42
Джексон Хэйс завершает процедуру подачи документов на словенское гражданство
вчера, 19:40
Саша Везенков был отстранен на 1 матч в чемпионате Греции из-за неспортивного поведения
вчера, 19:18
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» проиграл «Бешикташу»
вчера, 18:42
«Научу географии. Опасно ехать в Пермь, двадцатку получите». Сергей Кущенко рассказал о приходе в баскетбол, «Урал-Грейте» и других этапах карьеры
вчера, 17:18Видео
Франк Ниликина выведен из состава «Олимпиакоса» в чемпионате Греции, будущее защитника в клубе под вопросом
вчера, 13:45
Деррик Уайт: «Летом на мой день рождения Маззулла позвонил, сказал: «Все думают, что мы будем отстоем. Мне это нравится», – и бросил трубку»
вчера, 12:25
Андрей Кириленко: «Если взять 15-летних игроков и провести чемпионат мира, то мы будем играть на равных с ведущими школами»
вчера, 12:00
«Диллон-Злодей». «Финикс» раздал 5000 болельщиков футболки с Бруксом
вчера, 11:03Фото
«Милан» вывел Лоренцо Брауна из состава
вчера, 09:50