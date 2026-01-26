«Не знаю, насколько это полезно для здоровья». «Клипперс» отреагировали на обещание фаната «съесть свой твит» в случае, если команда выдаст серию 15–3

Болельщик пообещал «съесть» твит, если «Клипперс» одержат 15 побед в 18 матчах.

«Клипперс » разгромили «Бруклин» со счетом 126:89, улучшив свой показатель в сезоне до 21 победы при 24 поражениях. При этом команда выиграла 15 из 18 последних матчей – однако главная тема вечера оказалась не в очередной победе.

Во время матча фанаты начали скандировать «Съешь свой твит!», напоминая о публикации фаната и аналитика «Клипперс» Роберта Флома в соцсети X от 20 декабря 2025 года.

«Если они выдадут серию 15 побед при 3 поражениях в любом отрезке сезона – распечатаю и съем этот твит», – написал Флом.

Главный тренер «Клипперс » Тайрон Лю , узнав детали, призвал заснять исполнение обещания в прямом эфире: «Тогда надо снять его на камеру! Где он?.. Мы должны это увидеть. Надо выйти в прямой эфир!»

Лидер команды Кавай Ленард отреагировал с присущим ему спокойствием: «Ему стоит подумать, нельзя ли съесть что-то другое. Не знаю, насколько это полезно для здоровья».

Флом подтвердил, что выполнит обещание в прямом эфире своего подкаста Clips N Dip в понедельник.