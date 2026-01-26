«Лейкерс» предложили «Уорриорз» Винсента, Клебера и пик 2-го раунда за Кумингу (Эван Сайдери)
Сообщается, что «Лейкерс» и «Уорриорз» провели переговоры об обмене Куминги.
По информации журналиста Эвана Сайдери, «Лейкерс» и «Голден Стэйт» провели предварительные переговоры об обмене форварда «Уорриорз» Джонатана Куминги. «Озерники» готовы предложить за него истекающие контракты Гэйба Винсента и Макси Клебера, а также пик 2-го раунда драфта 2032 года.
«Лейкерс», активно ищут на рынке универсального форвада перед дедлайном 5 февраля и видят в Куминге подходящего кандидата. Однако, как сообщается, «Уорриорз» пока не проявили серьезного интереса к такому пакету.
У нас есть костяк на протяжении 12 лет, который занимает львиную долю платёжки, потому усиление всегда точечное.
Пелинка серьезно решил, что ГСВ (не смотря на вся проблемы с Кумингой) поведутся на этот пакет из г...на и мочи? Данливи же не совсем идиот
Ценность такого "пакета"-пакет из Вкусвилла. Если добавить к нему Кнехта, то можно получить пакет и рогалик