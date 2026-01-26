«Лейкерс» предложили «Уорриорз» Винсента, Клебера и пик 2-го раунда за Кумингу (Эван Сайдери)

Сообщается, что «Лейкерс» и «Уорриорз» провели переговоры об обмене Куминги.

По информации журналиста Эвана Сайдери, «Лейкерс» и «Голден Стэйт » провели предварительные переговоры об обмене форварда «Уорриорз» Джонатана Куминги . «Озерники» готовы предложить за него истекающие контракты Гэйба Винсента и Макси Клебера , а также пик 2-го раунда драфта 2032 года.

«Лейкерс », активно ищут на рынке универсального форвада перед дедлайном 5 февраля и видят в Куминге подходящего кандидата. Однако, как сообщается, «Уорриорз» пока не проявили серьезного интереса к такому пакету.