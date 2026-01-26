44

«Лейкерс» предложили «Уорриорз» Винсента, Клебера и пик 2-го раунда за Кумингу (Эван Сайдери)

Сообщается, что «Лейкерс» и «Уорриорз» провели переговоры об обмене Куминги.

По информации журналиста Эвана Сайдери, «Лейкерс» и «Голден Стэйт» провели предварительные переговоры об обмене форварда «Уорриорз» Джонатана Куминги. «Озерники» готовы предложить за него истекающие контракты Гэйба Винсента и Макси Клебера, а также пик 2-го раунда драфта 2032 года.

«Лейкерс», активно ищут на рынке универсального форвада перед дедлайном 5 февраля и видят в Куминге подходящего кандидата. Однако, как сообщается, «Уорриорз» пока не проявили серьезного интереса к такому пакету.

Куминга, конечно, токсичный актив, но от ЛАЛ это даже не суповой набор, это жижа какая-то)
Ответ Three Days Grace
Куминга, конечно, токсичный актив, но от ЛАЛ это даже не суповой набор, это жижа какая-то)
Комментарий скрыт
Ответ Андрей Василенко
Комментарий скрыт
Мелтон, Хорфорд и Хилд подписались. Остальные воспитанники, которые подходят системе и Джимми. Ну и братишка Стефа, который в принципе тоже подходит под требования команды. ГСВ в принципе ничего кардинально не меняют и свободные агенты к ним приходят реанимировать карьеры или доказывать свое место в лиге с большой охотой, если они сами подходят под игру команды. Среди подписаний последних лет Пэйтон, Донте, Портер, Шрёдер, Тай Джером, которые получили после ГСВ контакты.
У нас есть костяк на протяжении 12 лет, который занимает львиную долю платёжки, потому усиление всегда точечное.
фанаты лал к этому пакету добавляют кнехта и считают, что это адекватная компенсация за яниса 😂
Ответ rolliewizza
фанаты лал к этому пакету добавляют кнехта и считают, что это адекватная компенсация за яниса 😂
Рили? Я фан ЛАЛ но как такое стакается. Это премия Дарвина, Ника Далласского и Билли Кинга Прохоровского. У нас была великая эпоха
Классический ЛАЛ пакет. Вернее мешок картошки
Ответ kiper88
Классический ЛАЛ пакет. Вернее мешок картошки
До классического не хватает Кнехта или Хача
Ответ kiper88
Классический ЛАЛ пакет. Вернее мешок картошки
ЛАЛ конечно предложили мешок картошки, но не в обмен на ляжку мяса, а всего лишь на пол-мешка сахара, а его много есть никак нельзя!
Это даже не мешок картошки, а а авоська лука
Чёт я в голос поржал.
Пелинка серьезно решил, что ГСВ (не смотря на вся проблемы с Кумингой) поведутся на этот пакет из г...на и мочи? Данливи же не совсем идиот
Хаахахах, не ну Куминга много не стоит, но это смешно. Предлагать игроков, которые чаще травмируются, чем Куминга
Ответ Эрмек Акбаев
Хаахахах, не ну Куминга много не стоит, но это смешно. Предлагать игроков, которые чаще травмируются, чем Куминга
Куминга как раз редко травмируется.
Ответ Эрмек Акбаев
Хаахахах, не ну Куминга много не стоит, но это смешно. Предлагать игроков, которые чаще травмируются, чем Куминга
У них контракты истекающие. Можно кусок платежки почистить. Только в этом ценность активов. Мб обмен Батлера и Куминги даст Гс возможность подписать звезду. Тут вопрос обоюдный, а зачем это ЛАЛ. Он же бещ мяча играть не умеет. Но это так просто буквы. Такое не роляет
Однако, как сообщается, «Уорриорз» пока не проявили серьезного интереса к такому пакету.

Ценность такого "пакета"-пакет из Вкусвилла. Если добавить к нему Кнехта, то можно получить пакет и рогалик
Интересно, а Винсента и Клебера бесплатно кто нибудь взял бы для ротации...
Ответ Turin8
Интересно, а Винсента и Клебера бесплатно кто нибудь взял бы для ротации...
Могут взять только чтобы скинуть длинный контракт , у этих двоих истекающий ,на этом их плюсы заканчиваются
Ответ Kirill Zenin
Могут взять только чтобы скинуть длинный контракт , у этих двоих истекающий ,на этом их плюсы заканчиваются
Это понятно. А вот именно играть.
глумятся гады...
Ищут универсального форварда , а в замен предлагают, если уж пошла ассоциация с мешком картошки, то мешок с гнилой картошкой.
Ответ Док Аксель
Ищут универсального форварда , а в замен предлагают, если уж пошла ассоциация с мешком картошки, то мешок с гнилой картошкой.
Мешок гнилой картошки на мешок токсичной картошки. 🤔
Ответ Holo Dilnick
Мешок гнилой картошки на мешок токсичной картошки. 🤔
С высоким содержанием нитратов и тяжёлых металлов...
