0

Марк Стейн: «Мемфис» не намерен снижать цену за Джа Морэнта из-за травмы»

Марк Стейн: «Гриззлис» не намерены снижать цену за Морэнта из-за травмы.

По данным авторитетного инсайдера НБА Марка Стейна, «Мемфис» продолжает рассматривать варианты обмена Джа Морэнта и не намерен снизить запрашиваемую цену за разыгрывающего в связи с травмой (растяжение локтевой связки, пропуск трех недель).

«У меня сложилось впечатление, что «Гриззлис» по‑прежнему более чем открыты к предложениям по обмену Морэнта… но при этом испытывают давление, чтобы получить за своего безоговорочно самого популярного игрока куда больше, чем два выгодных для команды контракта (Си Джей Макколлума и Кори Кисперта), на которые согласилась «Атланта» в сделке по Трэю Янгу», – написал Стейн.

При этом инсайдер отмечает, что даже если Морэнт останется в «Мемфисе», что соответствует его собственным заявлениям о лояльности, напряженность в клубе сохранится. Ее источниками были и останутся публичные слухи об обмене, сорвавшееся продление контракта и непростые отношения игрока с генеральным менеджером Заком Клейманом.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Stein Line
logoМемфис
logoТрэй Янг
возможные переходы
logoАтланта
Марк Стейн
logoДжа Морэнт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Несколько команд-претендентов заинтересованы в Санти Альдаме (Эван Сайдери)
26 января, 16:22
«Новый Орлеан» пытался выменять Джа Морэнта, предложив Джордана Пула и Деджонте Мюррэя (Брэндон Робинсон)
26 января, 12:02
Джа Морэнт выбыл минимум на 3 недели из-за растяжения локтевой связки
24 января, 16:42
Главные новости
Евролига. «Монако» уступил «Виртусу», «Црвена Звезда» обыграла «Дубай» и другие результаты
вчера, 22:05
НБА. «Денвер» встретится с «Клипперс», Йокич должен вернуться на площадку, «Голден Стэйт» примет «Детройт» и другие матчи
вчера, 21:56
Егор Дёмин о любимой музыке: «Sade, Наташа Бедингфилд, Лорин Хилл и Quail P»
вчера, 20:52
Стивен Эй Смит: «Оклахома» сейчас средняя команда. Они собираются унести свои активы с собой в могилу?»
вчера, 20:30
Лотерея драфта-2026 НБА пройдет в Чикаго 10 мая
вчера, 19:58Фото
Никола Йокич планирует выйти на площадку в матче против «Клипперс»
вчера, 19:20
Тим Макмэн: «В лиге много разговоров о том, что Паоло Банкеро и Джамал Мозли не могут найти общий язык»
вчера, 18:59
«Филадельфия» не станет включать Ви Джей Эджкомба в какие-либо сделки, включая обмен Янниса Адетокумбо
вчера, 18:35
Юки Кавамура прошел лечение после обнаружения тромба в правой ноге
вчера, 18:24
«Не знаю, когда он вернется». Джош Гидди снова выбыл из строя из-за травмы бедра
вчера, 18:15
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» уступил «Лиможу»
вчера, 21:42
Джексон Хэйс завершает процедуру подачи документов на словенское гражданство
вчера, 19:40
Саша Везенков был отстранен на 1 матч в чемпионате Греции из-за неспортивного поведения
вчера, 19:18
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» проиграл «Бешикташу»
вчера, 18:42
«Научу географии. Опасно ехать в Пермь, двадцатку получите». Сергей Кущенко рассказал о приходе в баскетбол, «Урал-Грейте» и других этапах карьеры
вчера, 17:18Видео
Франк Ниликина выведен из состава «Олимпиакоса» в чемпионате Греции, будущее защитника в клубе под вопросом
вчера, 13:45
Деррик Уайт: «Летом на мой день рождения Маззулла позвонил, сказал: «Все думают, что мы будем отстоем. Мне это нравится», – и бросил трубку»
вчера, 12:25
Андрей Кириленко: «Если взять 15-летних игроков и провести чемпионат мира, то мы будем играть на равных с ведущими школами»
вчера, 12:00
«Диллон-Злодей». «Финикс» раздал 5000 болельщиков футболки с Бруксом
вчера, 11:03Фото
«Милан» вывел Лоренцо Брауна из состава
вчера, 09:50