Марк Стейн: «Мемфис» не намерен снижать цену за Джа Морэнта из-за травмы»

Марк Стейн: «Гриззлис» не намерены снижать цену за Морэнта из-за травмы.

По данным авторитетного инсайдера НБА Марка Стейна, «Мемфис» продолжает рассматривать варианты обмена Джа Морэнта и не намерен снизить запрашиваемую цену за разыгрывающего в связи с травмой (растяжение локтевой связки, пропуск трех недель).

«У меня сложилось впечатление, что «Гриззлис» по‑прежнему более чем открыты к предложениям по обмену Морэнта… но при этом испытывают давление, чтобы получить за своего безоговорочно самого популярного игрока куда больше, чем два выгодных для команды контракта (Си Джей Макколлума и Кори Кисперта), на которые согласилась «Атланта» в сделке по Трэю Янгу», – написал Стейн.

При этом инсайдер отмечает, что даже если Морэнт останется в «Мемфисе», что соответствует его собственным заявлениям о лояльности , напряженность в клубе сохранится. Ее источниками были и останутся публичные слухи об обмене, сорвавшееся продление контракта и непростые отношения игрока с генеральным менеджером Заком Клейманом.