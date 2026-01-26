1

Кристапс Порзингис не сыграет еще минимум неделю

«Хокс» сообщили новые сведения о прогрессе в восстановлении Порзингиса и Рисаше.

«Атланта» предоставила обновленную информацию о состоянии здоровья двух ключевых игроков. Центровой Кристапс Порзингис (тендинит левого ахиллова сухожилия) пройдет повторное медицинское обследование через неделю.

Тем временем, состояние форварда Заккари Рисаше, который пропускал игры последние две недели из-за проблем с коленом, будут оценивать ежедневно. При этом француз точно не сможет помочь команде в предстоящем матче против «Индианы».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Тима Бонтэмпса в соцсети X
logoАтланта
травмы
logoНБА
logoКристапс Порзингис
logoЗаккари Рисаше
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Атланте по сезону ничего не светит уже, так зачем им истекающий Порзи, если не планируют скинуть Оконгву.?)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 46+7+11 Луки Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Чикаго», 45 очков Донована Митчелла помогли «Кливленду» справиться с «Орландо» и другие результаты
27 января, 06:47
«Бостон» пытается обменять Анферни Саймонса на стартового центрового
26 января, 13:57
Пять команд, включая «Бостон» и «Голден Стэйт», следят за Дэниэлом Гэффордом
25 января, 19:03
Главные новости
Евролига. «Монако» уступил «Виртусу», «Црвена Звезда» обыграла «Дубай» и другие результаты
вчера, 22:05
НБА. «Денвер» встретится с «Клипперс», Йокич должен вернуться на площадку, «Голден Стэйт» примет «Детройт» и другие матчи
вчера, 21:56
Егор Дёмин о любимой музыке: «Sade, Наташа Бедингфилд, Лорин Хилл и Quail P»
вчера, 20:52
Стивен Эй Смит: «Оклахома» сейчас средняя команда. Они собираются унести свои активы с собой в могилу?»
вчера, 20:30
Лотерея драфта-2026 НБА пройдет в Чикаго 10 мая
вчера, 19:58Фото
Никола Йокич планирует выйти на площадку в матче против «Клипперс»
вчера, 19:20
Тим Макмэн: «В лиге много разговоров о том, что Паоло Банкеро и Джамал Мозли не могут найти общий язык»
вчера, 18:59
«Филадельфия» не станет включать Ви Джей Эджкомба в какие-либо сделки, включая обмен Янниса Адетокумбо
вчера, 18:35
Юки Кавамура прошел лечение после обнаружения тромба в правой ноге
вчера, 18:24
«Не знаю, когда он вернется». Джош Гидди снова выбыл из строя из-за травмы бедра
вчера, 18:15
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» уступил «Лиможу»
вчера, 21:42
Джексон Хэйс завершает процедуру подачи документов на словенское гражданство
вчера, 19:40
Саша Везенков был отстранен на 1 матч в чемпионате Греции из-за неспортивного поведения
вчера, 19:18
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» проиграл «Бешикташу»
вчера, 18:42
«Научу географии. Опасно ехать в Пермь, двадцатку получите». Сергей Кущенко рассказал о приходе в баскетбол, «Урал-Грейте» и других этапах карьеры
вчера, 17:18Видео
Франк Ниликина выведен из состава «Олимпиакоса» в чемпионате Греции, будущее защитника в клубе под вопросом
вчера, 13:45
Деррик Уайт: «Летом на мой день рождения Маззулла позвонил, сказал: «Все думают, что мы будем отстоем. Мне это нравится», – и бросил трубку»
вчера, 12:25
Андрей Кириленко: «Если взять 15-летних игроков и провести чемпионат мира, то мы будем играть на равных с ведущими школами»
вчера, 12:00
«Диллон-Злодей». «Финикс» раздал 5000 болельщиков футболки с Бруксом
вчера, 11:03Фото
«Милан» вывел Лоренцо Брауна из состава
вчера, 09:50