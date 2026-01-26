Кристапс Порзингис не сыграет еще минимум неделю
«Хокс» сообщили новые сведения о прогрессе в восстановлении Порзингиса и Рисаше.
«Атланта» предоставила обновленную информацию о состоянии здоровья двух ключевых игроков. Центровой Кристапс Порзингис (тендинит левого ахиллова сухожилия) пройдет повторное медицинское обследование через неделю.
Тем временем, состояние форварда Заккари Рисаше, который пропускал игры последние две недели из-за проблем с коленом, будут оценивать ежедневно. При этом француз точно не сможет помочь команде в предстоящем матче против «Индианы».
Опубликовал: opimakh.ilya
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Атланте по сезону ничего не светит уже, так зачем им истекающий Порзи, если не планируют скинуть Оконгву.?)
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости