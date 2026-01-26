Несколько команд-претендентов заинтересованы в Санти Альдаме (Эван Сайдери)
За форвардом «Гриззлис» Санти Альдамой следят несколько команд-претендентов.
Форвард «Мемфиса» Санти Альдама стал объектом интереса для нескольких команд-претендентов накануне дедлайна обменов. Об этом сообщает инсайдер Эван Сайдери.
Однако, по данным источника, «Гриззлис» потребуется очень весомое предложение, чтобы даже рассматривать возможность расстаться с игроком. В текущем сезоне 25-летний испанец демонстрирует карьерные максимумы, набирая в среднем 14 очков, 6,7 подбора и отдавая 3 передачи за игру.
Альдама выступает по контракту, который действует до конца сезона-2027/28, с ежегодной зарплатой в размере 17 миллионов долларов.
Опубликовал: opimakh.ilya
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В Сперз бы на 4-ку!
Учитывая хотелки мишек по обмену Бэйна, хоть Санти и игрок другой ролт, за него будут просить завышенный ценник
Учитывая хотелки мишек по обмену Бэйна, хоть Санти и игрок другой ролт, за него будут просить завышенный ценник
Ну ясное дело. Мишки собираются в перестройку и захотят получить хорошую цены за свои какие-никакие «активы». Думаю, сделают всех доступными для обмена за исключением Седрика, ну и Иди с Уэллсом есть, наверное, смысл оставлять
Учитывая хотелки мишек по обмену Бэйна, хоть Санти и игрок другой ролт, за него будут просить завышенный ценник
Ну ясное дело. Мишки собираются в перестройку и захотят получить хорошую цены за свои какие-никакие «активы». Думаю, сделают всех доступными для обмена за исключением Седрика, ну и Иди с Уэллсом есть, наверное, смысл оставлять
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости