Несколько команд-претендентов заинтересованы в Санти Альдаме (Эван Сайдери)

За форвардом «Гриззлис» Санти Альдамой следят несколько команд-претендентов.

Форвард «Мемфиса» Санти Альдама стал объектом интереса для нескольких команд-претендентов накануне дедлайна обменов. Об этом сообщает инсайдер Эван Сайдери.

Однако, по данным источника, «Гриззлис» потребуется очень весомое предложение, чтобы даже рассматривать возможность расстаться с игроком. В текущем сезоне 25-летний испанец демонстрирует карьерные максимумы, набирая в среднем 14 очков, 6,7 подбора и отдавая 3 передачи за игру.

Альдама выступает по контракту, который действует до конца сезона-2027/28, с ежегодной зарплатой в размере 17 миллионов долларов.