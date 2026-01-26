«Американцы менее политизированы». Андрей Ватутин объяснил, почему клубу проще договориться с американскими игроками, чем с европейскими

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о сложностях с подписанием легионеров.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «Спорт-Экспрессу» прокомментировал сложности, с которыми сталкивается клуб при привлечении иностранных игроков. По его словам, для многих европейцев переезд в Россию является психологическим вызовом, который не всегда перевешивает финансовые условия контракта.

«Знаю массу примеров (в том числе из нашей практики), когда игрок изначально соглашался, приезжал домой, а затем семья и прочие факторы меняли его настрой. Для американцев это правило работает гораздо меньше, потому что они менее политизированы. Им главное, чтобы зарплата приходила.

Давайте называть вещи своими именами – иностранцы едут сюда заработать. Если у баскетболиста будет предложение из Единой лиги ВТБ и Евролиги с меньшим окладом, для игрока выбор будет очевиден», – сказал президент ЦСКА.