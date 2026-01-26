Илона Корстин объяснила выбор восьми дополнительных участников Матча Звезд Лиги ВТБ: «Дмитрий Кулагин проводит один из лучших сезонов в карьере»

Матч Звезд‑2026 Единой лиги ВТБ: объявлены обладатели wild‑card.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью «Спорт-Экспрессу» объяснила логику выбора восьми обладателей wild-card на предстоящий Матч Всех Звезд , который пройдет 15 февраля в Москве.

Специальные приглашения получили: Дмитрий Кулагин (УНИКС), Никита Михайловский («Самара »), Никита Курбанов (ЦСКА ), Андрей Воронцевич («Зенит »), Трент Фрейзер («Зенит»), Данило Тасич («Енисей »), Гарретт Невельс («Уралмаш ») и Винс Хантер («Локомотив-Кубань »).

«Дмитрий Кулагин проводит один из лучших сезонов в карьере и входит в топ-3 российских игроков по эффективности и передачам. Для лидера УНИКСа это будет уже шестой Матч Звезд», – отметила Корстин.

Она также выделила лидера по результативности в лиге Никиту Михайловского (20,1 очка), MVP прошлого матча Никиту Курбанова и рекордсмена по участиям в звездных уик-эндах Андрея Воронцевича (девятый матч).

По словам гендиректора Единой лиги ВТБ, в команду «Звезд Мира» вошли одни из лучших иностранных игроков турнира: Трент Фрейзер входит в топ-5 по передачам и очкам, Данило Тасич – лидер «Енисея» и топ-10 по трем показателям, Гарретт Невельс лидирует в лиге по количеству трехочковых.

«Еще один обладатель wild-card Винс Хантер из «Локо» всегда играет очень зрелищно и эмоционально, болельщики «Матча Звезд» это по достоинству оценят. При этом Хантер может помочь команде и в защите, как один из лидеров сезона по перехватам», – сказала Корстин.

