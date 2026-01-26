Руи Хатимура о роли запасного: «Для меня главное – победа. Именно это поможет всем нам в итоге получить хорошие контракты»

Руи Хатимура прокомментировал роль запасного в «Лейкерс».

Форвард «Лейкерс» Руи Хатимура вернулся после травмы икроножной мышцы, но потерял место в стартовом составе. Главный тренер Джей Джей Редик считает, что команде выгоднее начинать матчи с более ориентированными на защиту игроками – такими как Джейк Ларэвиа или Маркус Смарт.

«Многие думают о статистике и всем таком, но для меня главное – победа. Именно это поможет всем нам в итоге получить хорошие контракты. К тому же в втором составе у меня больше возможностей для взаимодействия с мячом… Мне это не мешает. Важнее другое: кто завершает игру? Кто проводит на площадке больше времени? Для меня это приоритет.

Мне нравится моя роль в команде. Мне просто нужно принять этот вызов и делать все возможное для победы команды», – заявил Хатимура в интервью The Athletic.

Летом у 27-летнего баскетболиста истекает трехлетний контракт на 51 млн долларов. В нынешнем сезоне Хатимура набирает в среднем 12,1 очка и делает 3,6 подбора в 34 матчах, 27 из которых начал в стартовой пятерке. За четыре года в «Лейкерс » он выходил в старте в 132 из 194 игр.