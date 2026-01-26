  • Спортс
4

Руи Хатимура о роли запасного: «Для меня главное – победа. Именно это поможет всем нам в итоге получить хорошие контракты»

Руи Хатимура прокомментировал роль запасного в «Лейкерс».

Форвард «Лейкерс» Руи Хатимура вернулся после травмы икроножной мышцы, но потерял место в стартовом составе. Главный тренер Джей Джей Редик считает, что команде выгоднее начинать матчи с более ориентированными на защиту игроками – такими как Джейк Ларэвиа или Маркус Смарт.

«Многие думают о статистике и всем таком, но для меня главное – победа. Именно это поможет всем нам в итоге получить хорошие контракты. К тому же в втором составе у меня больше возможностей для взаимодействия с мячом… Мне это не мешает. Важнее другое: кто завершает игру? Кто проводит на площадке больше времени? Для меня это приоритет.

Мне нравится моя роль в команде. Мне просто нужно принять этот вызов и делать все возможное для победы команды», – заявил Хатимура в интервью The Athletic.

Летом у 27-летнего баскетболиста истекает трехлетний контракт на 51 млн долларов. В нынешнем сезоне Хатимура набирает в среднем 12,1 очка и делает 3,6 подбора в 34 матчах, 27 из которых начал в стартовой пятерке. За четыре года в «Лейкерс» он выходил в старте в 132 из 194 игр.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
4 комментария
Немного странная логика, по-моему. Смысл в ней есть, но все же. Если выходишь со скамейки и не играешь на уровне топ-5 лучших шестых лиги - скорее всего, тебя просто заменят на игрока со схожим функционалом, но который стоит дешевле, потому что у команды отлаженный механизм и ты не самый значимый в нем винтик. Ну это так, отталкиваясь от темы ЛАЛ. Там никаким механизмом не пахнет, к сожалению
Ответ Вадим Дзахоев
Суть в том , что он может получить больше денег в другой команде
Побухтеть что-ли немного... Атмосфера в команде явно не с амбициями на чемпионство, перестроечное настроение. Думаю подсознательно все ждут ухода Леброна и освобождения платёжки чтобы выстроить команду под Луку. Два сезона как минимум. Поэтому такие ролевики и играют на лучшие условия по контракту 👌
Руи помог в победе над Далласом, но он уже давно не главная часть для побед
