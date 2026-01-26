«Филадельфия» открыта к обмену Андре Драммонда

«Сиксерс» рассматривают возможность обмена Андре Драммонда до дедлайна.

«Филадельфия » рассматривает возможность обмена опытного центрового Андре Драммонда до дедлайна 5 февраля. По информации Philadelphia Inquirer, появление прогрессирующего Адема Боны в качестве надежного резерва на позиции пятого номера снижает необходимость в услугах 32-летнего баскетболиста.

Обмен Драммонда (без существенной зарплаты взамен), чей двухлетний контракт на 10 миллионов долларов истекает летом, позволит «Сиксерс» достичь нескольких целей. Клуб сможет уйти от уплаты налога на роскошь, а также освободить место в ротации для перевода на стандартные контракты игроков с двусторонними соглашениями (Доминика Барлоу и Джабари Уокера ).

В этом сезоне Драммонд сыграл 35 матчей, набирая в среднем 7,1 очка и 9 подборов за 20 минут на площадке.