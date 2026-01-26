14

«Филадельфия» открыта к обмену Андре Драммонда

«Сиксерс» рассматривают возможность обмена Андре Драммонда до дедлайна.

«Филадельфия» рассматривает возможность обмена опытного центрового Андре Драммонда до дедлайна 5 февраля. По информации Philadelphia Inquirer, появление прогрессирующего Адема Боны в качестве надежного резерва на позиции пятого номера снижает необходимость в услугах 32-летнего баскетболиста.

Обмен Драммонда (без существенной зарплаты взамен), чей двухлетний контракт на 10 миллионов долларов истекает летом, позволит «Сиксерс» достичь нескольких целей. Клуб сможет уйти от уплаты налога на роскошь, а также освободить место в ротации для перевода на стандартные контракты игроков с двусторонними соглашениями (Доминика Барлоу и Джабари Уокера).

В этом сезоне Драммонд сыграл 35 матчей, набирая в среднем 7,1 очка и 9 подборов за 20 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Philadelphia Inquirer
Сам Драммонд иногда называет себя лучшим подбирающим в истории НБА. Некоторые смеются над этим утверждением. Но есть неоспоримые факты. В пересчёте на 100 атак Драммонд действительно занимает 1 место в истории НБА по подборам. За 100 атак он делает 22.71 подбора, что с запасом лучше всех конкурентов:

https://sun9-30.userapi.com/s/v1/ig2/V3TpQK_6O_Lj0-8D4JJm-TnHc-CRw24-1VrudJTKrzecjNi-yoiGDyXeINzF4rMbl04DUlkFWnXKS-_b5Q2cObgy.jpg?quality=95&as=32x75,48x113,72x170,108x254,160x377,240x565,360x848,480x1130,540x1272,640x1507,720x1695,1057x2489&from=bu&cs=1057x0
И Родмана?Офигеть
Не в ту эпоху он попал. Сейчас маловато будет просто уметь подбирать. Поэтому и скитается по командам, зарабатывая меньше Гоги Битадзе.
Вот неблагодарные. Прикрывал он их задницу знатно)
Лал ваш выход?
Ответ Kudim41
Лал ваш выход?
Читер на подборах как будто бы действительно им больше подходит, чем мягкий Эйтон
Ответ Вадим Дзахоев
Пелинка, умоляю…
На пик третьего раунда?
Ответ Вадим Дзахоев
Пелинка, умоляю…
Пелинка, умоляю… не надо. Он уже был в ЛАЛ. Я полагаю, не ужился с Леброном. Драммонд считает себя альфой, но это не соответствует его импакту в игры. А в ЛАЛ альф что-то развелось в последние 2 сезона.
9 подборов за 20 минут это соответствует 18 подборов за 40 минут или 16.1 подборов за 36 минут, что круто. Но за этими крутыми цифрами скрывает невысокий импакт в победы. Драммонду осталось примерно 700 подборов до 25-й позиции олтайм с учетом того, что Леброна ему не обойти. 700 подборов Драммонд набрал бы за 1 полноценный сезон даже по 20 минут в матч. То есть оставшийся этот сезон + 1/2 следующего. Не считая травм и того, что его нередко держат на скамейке, не выпуская на паркет.
Бостон ищет центра
Наивно полагать, что за Андрюхой выстроятся огромные очереди с готовностью отдать кучу активов. Скорее будут просить бонусы за принятие его контракта.
