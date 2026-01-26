«Филадельфия» открыта к обмену Андре Драммонда
«Филадельфия» рассматривает возможность обмена опытного центрового Андре Драммонда до дедлайна 5 февраля. По информации Philadelphia Inquirer, появление прогрессирующего Адема Боны в качестве надежного резерва на позиции пятого номера снижает необходимость в услугах 32-летнего баскетболиста.
Обмен Драммонда (без существенной зарплаты взамен), чей двухлетний контракт на 10 миллионов долларов истекает летом, позволит «Сиксерс» достичь нескольких целей. Клуб сможет уйти от уплаты налога на роскошь, а также освободить место в ротации для перевода на стандартные контракты игроков с двусторонними соглашениями (Доминика Барлоу и Джабари Уокера).
В этом сезоне Драммонд сыграл 35 матчей, набирая в среднем 7,1 очка и 9 подборов за 20 минут на площадке.
https://sun9-30.userapi.com/s/v1/ig2/V3TpQK_6O_Lj0-8D4JJm-TnHc-CRw24-1VrudJTKrzecjNi-yoiGDyXeINzF4rMbl04DUlkFWnXKS-_b5Q2cObgy.jpg?quality=95&as=32x75,48x113,72x170,108x254,160x377,240x565,360x848,480x1130,540x1272,640x1507,720x1695,1057x2489&from=bu&cs=1057x0