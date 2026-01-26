Джеймс Боррего сравнил Херберта Джонса с Тимом Данканом: «Когда Херб говорит, все слушают»

Тренер «Пеликанс» сравнил своего игрока с Тимом Данканом.

Исполняющий обязанности главного тренера «Нового Орлеана» Джеймс Боррего дал высокую оценку Херберту Джонсу , сравнив его стиль лидерства с манерой легенды форварда «Сан-Антонио» Тима Данкана .

«Он влияет на победу на самом высоком уровне: поднимает стандарты, уровень, энергию и концентрацию всех вокруг. Он должен брать на себя ответственность за защиту и требовать ее от команды.

Херберт – пример для других. И, на мой взгляд, величайший из тех, кто делал это в «Сан-Антонио », Тим Данкан, был таким же. Он вел за собой примером. Со временем Данкан обрел голос лидера. У него появилось умение вести за собой словами. Когда Тим говорил, все слушали. Когда Херб говорит, все слушают», – отметил Боррего, в прошлом помощник тренера в «Сан‑Антонио».