Жан Табак стал новым главным тренером «Андорры»

Испанская «Андорра» назначил Жана Табака новым главным тренером команды. Соглашение с хорватским специалистом заключено до конца текущего сезона.

Табак, начинавший карьеру в тренерском штабе мадридского «Реала» под руководством, в том числе, Пабло Ласо и предыдущего наставника «Андорры» Жоана Пласы, имеет солидный опыт работы на высоком уровне. Он возглавлял такие команды чемпионата Испании, как «Баскония», «Фуэнлабрада», «Бетис» и «Сан-Пабло Бургос». В его портфолио также значится руководство «Маккаби Тель-Авив», работа с клубами в Польше и пост главного тренера сборной Словакии в период с 2018 по 2021 год.

На данный момент «Андорра» находится на 16-м месте в чемпионате Испании с результатом 4-13.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Андорры»
Когда Зенит уволил Секулича, я как раз вспомнил Табака - хотел посоветовать им Жана, но вот он оказывается уже при деле.
