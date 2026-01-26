Жан Табак стал новым главным тренером «Андорры»

Испанская «Андорра » назначил Жана Табака новым главным тренером команды. Соглашение с хорватским специалистом заключено до конца текущего сезона.

Табак, начинавший карьеру в тренерском штабе мадридского «Реала» под руководством, в том числе, Пабло Ласо и предыдущего наставника «Андорры» Жоана Пласы, имеет солидный опыт работы на высоком уровне. Он возглавлял такие команды чемпионата Испании, как «Баскония», «Фуэнлабрада», «Бетис» и «Сан-Пабло Бургос». В его портфолио также значится руководство «Маккаби Тель-Авив», работа с клубами в Польше и пост главного тренера сборной Словакии в период с 2018 по 2021 год.

На данный момент «Андорра» находится на 16-м месте в чемпионате Испании с результатом 4-13.