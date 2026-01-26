3

«Чикаго» хочет получить незащищенный пик 1-го раунда за Коби Уайта

«Буллз» настаивают на незащищенном пике 1-го раунда за Коби Уайта.

«Чикаго» активно ведет переговоры о возможном обмене защитника Коби Уайта. Согласно информации журналиста Джейка Вайнбаха, «Буллз» настаивают на получении незащищенного пика 1-го раунда в качестве основной компенсации за игрока.

При этом журналист отмечает, что такой запрос выглядит завышенным. Главная сложность в переговорах – предстоящий статус Уайта. По окончании сезона‑2025/26 он станет неограниченно свободным агентом, что существенно снижает его ценность для потенциальных покупателей.

Основным претендентом на 25-летнего баскетболиста называют «Миннесоту». По информации Вайнбаха, «Тимбервулвз» готовы предложить пакет, включающий опытного разыгрывающего Майка Конли, молодежь в лице Терренса Шэннона и несколько выборов во 2-м раунде.

Коби Уайт выступает по истекающему контракту на 12,8 миллиона долларов, отказавшись от продления с «Буллз» прошлым летом. В текущем сезоне его статистика составляет в среднем 18,8 очка, 4,7 передачи и 3,5 подбора за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Джейка Вайнбаха в соцсети X
В итоге обменять его 1 в 1 на Кеона Эллиса. За каждого хотят по пику первого раунда и можно сказать, что получили не пик, но игрока, который стоит неменьше этого самого пика.

Как в свое время в Карузо было, который стоил 2 пиков первого раунда, но в итоге даже на 1 ни разу не был обменян.
Ответ mephist13
В итоге обменять его 1 в 1 на Кеона Эллиса. За каждого хотят по пику первого раунда и можно сказать, что получили не пик, но игрока, который стоит неменьше этого самого пика. Как в свое время в Карузо было, который стоил 2 пиков первого раунда, но в итоге даже на 1 ни разу не был обменян.
И Вучевича тогда нужно добавить. Будет Уайт-Лавин-Дерозан-Вучевич в перестраивающемся якобы Сакраменто
У Чикаго так или иначе нет рычагов давления с этим обменом
Либо соглашаетесь, либо прощаетесь за просто так. Плюс для них в том, что минька нуждается в пг и действительно может предложить пару пиков 2 раунда, хотя можно было бы и без них обойтись
