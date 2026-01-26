«Бостон» пытается обменять Анферни Саймонса на стартового центрового
«Селтикс» рассматривают возможность обмена Саймонса ради стартового центрового.
Занимающий второе место на Востоке «Бостон» стремится усилить состав перед плей-офф и, согласно информации журналиста Эвана Сайдери, рассматривает вариант обмена Анферни Саймонса.
«Селтикс» хотят обменять его истекающий контракт (27,6 млн долларов) на стартового центрового. Среди целевых кандидатов – Ивица Зубац («Клипперс»), Ник Клэкстон («Бруклин»), Оньека Оконгву («Атланта») и Дэниэл Гэффорд («Даллас»).
В этом сезоне 26-летний Саймонс выходил со скамейки во всех 45 матчах за «Бостон», набирая в среднем 13,9 очка, 2,5 передачи и 2,5 подбора за игру. Его четырехлетний контракт на 100 миллионов долларов истекает летом, после чего он станет неограниченно свободным агентом.
Опубликовал: opimakh.ilya
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости
Какой смысл ЛАК отдавать своего лучшего центрового, если они хотя бороться за гайку? Зубац идеально подходит под игру обоих лидеров. За Сайманса они могут предложить Колинза и Билла.