«Бостон» пытается обменять Анферни Саймонса на стартового центрового

«Селтикс» рассматривают возможность обмена Саймонса ради стартового центрового.

Занимающий второе место на Востоке «Бостон» стремится усилить состав перед плей-офф и, согласно информации журналиста Эвана Сайдери, рассматривает вариант обмена Анферни Саймонса.

«Селтикс» хотят обменять его истекающий контракт (27,6 млн долларов) на стартового центрового. Среди целевых кандидатов – Ивица ЗубацКлипперс»), Ник КлэкстонБруклин»), Оньека Оконгву («Атланта») и Дэниэл Гэффорд («Даллас»).

В этом сезоне 26-летний Саймонс выходил со скамейки во всех 45 матчах за «Бостон», набирая в среднем 13,9 очка, 2,5 передачи и 2,5 подбора за игру. Его четырехлетний контракт на 100 миллионов долларов истекает летом, после чего он станет неограниченно свободным агентом.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
Даллас ради разгрузки платёжки вполне может отдать.
Ответ scorp19
Даллас ради разгрузки платёжки вполне может отдать.
Все-таки Нико уже не в руководстве, так что нет, не отдаст. Им нужно, и это вполне реально, избавиться от Девиса. Например, в Атланту на истекающие контракты, их там очень много.
Ответ Сергей Чумаченко
Все-таки Нико уже не в руководстве, так что нет, не отдаст. Им нужно, и это вполне реально, избавиться от Девиса. Например, в Атланту на истекающие контракты, их там очень много.
ну так Далласу надо было при первом запросе на обмен от Атланты скидывать этого калеку. но они начали нос задирать, про пики первого раунда что-то мямлить. ну вот теперь пусть платят и этому трупу, и налог на роскошь в придачу.
Обмен Зубаца - это что-то из разряда фантастики, один из лучших центровых сейчас, за него ЛАК будут держаться до последнего
Ответ Sm0k1n
Обмен Зубаца - это что-то из разряда фантастики, один из лучших центровых сейчас, за него ЛАК будут держаться до последнего
Да Клипперс вроде как и согласны его обменять, но у Бостона нет таких активов, чтобы удовлетворить запросы Балмера
Зачем Корнета отдавали?
Ответ Дмитрий Авдеев
Зачем Корнета отдавали?
Те деньги, что хотел Корнет, Бостон летом предложить не мог. И Люк не стартовый центровой, на его место есть Кета и Гарза на минималках. Нужен кто-то внушительнее.
Вот интересно, философия Бостона это трехочковые броски, а Зубац их совсем не бросает. Вдобавок интересно, о каких пиках шла бы речь.
Ответ Алекс Баландин
Вот интересно, философия Бостона это трехочковые броски, а Зубац их совсем не бросает. Вдобавок интересно, о каких пиках шла бы речь.
Центр с хорошей трешкой очень штучный товар+один человек без броска не особо рушит спейсинг, зато защиту укрепит очень хорошо. Главный лот дедлайн среди центр имхо это Зубач, с учетом хорошего контракта и добротного уровня.
Ответ ManOfWar
Центр с хорошей трешкой очень штучный товар+один человек без броска не особо рушит спейсинг, зато защиту укрепит очень хорошо. Главный лот дедлайн среди центр имхо это Зубач, с учетом хорошего контракта и добротного уровня.
Зубаца за очень высокую цену может и отдадут, одно плохо, не сможем больше как в Борате: это мой сосед, я покупать Хардена, он обменять белого Хардена; я иметь суперзвезда в составе, он иметь суперзвезда; я иметь элитный центр, он не накопил. Нравится 😊
Зубаца???Не смешите.Клипперс может и рискнёт его обменивать только при принятии решения ухода в полную перестройку, завершая эру Кавая и Хардена.Пока этого нет обмен Ивицы это катастрофа, останется один старый Лопес и дыра под щитом на обеих сторонах паркета.
Оконгву вряд ли Атланта готова отдавать Бостону
Ответ genius1986okla
Оконгву вряд ли Атланта готова отдавать Бостону
Да и Саймонс им не особо нужен
Весьма вероятно, Милуоки все-таки решатся на обмен Янниса, во всяком случае последние дни инсайдеры говорят, что руководство Бакс скрипя сердце согласилось с этой мыслью. В этом случае, конечно, Бостон самого Янниса перекупить не сможет - но там есть куча больших, которых можно взять в обмен на Саймонса: Тернер, Портис, и даже, прости Господи, Кайл Кузма.
Ответ Сергей Чумаченко
Весьма вероятно, Милуоки все-таки решатся на обмен Янниса, во всяком случае последние дни инсайдеры говорят, что руководство Бакс скрипя сердце согласилось с этой мыслью. В этом случае, конечно, Бостон самого Янниса перекупить не сможет - но там есть куча больших, которых можно взять в обмен на Саймонса: Тернер, Портис, и даже, прости Господи, Кайл Кузма.
На стартового тянет только Тернер
Ответ Zakir Velilhanov
На стартового тянет только Тернер
Согласен, но стартовые центровые в принципе стоят гораздо дороже, чем истекающий контракт Анферни, а у Бостона кроме него из ценных активов есть только один из пиков 26-27 и пик 31. Ну или же сильные игроки, которых Бостон ни за что не отдаст перед плей-офф. Насколько я понимаю, Бруклин уже заявил, что Клекстон будет стоить дорого. Зубац вообще не продается, по Оконгву заявлений вроде не было, но честно говоря я не верю что генменеджер Атланты входит в число почитателей Нико Харрисона и продаст Оньеку так дешево. Так что выбирать особо не приходится, хорошие центровые нынче стоят дорого, если исключить драфт-2024 то за последние 6 лет в топ-10 драфта уходил максимум один центровой, и следующего драфта с вероятностью 99% эта тенденция коснется.
Из реалистичных вариантов в голову приходят только Пелтль, Нуркич и Уэндэлл Картер
Нуркича могут выкупить, тогда он будет очень востребован в лиге. ЛАЛ, Бостон, Хьюстон могут побороться за него.
Какой смысл ЛАК отдавать своего лучшего центрового, если они хотя бороться за гайку? Зубац идеально подходит под игру обоих лидеров. За Сайманса они могут предложить Колинза и Билла.
