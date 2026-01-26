«Бостон» пытается обменять Анферни Саймонса на стартового центрового

«Селтикс» рассматривают возможность обмена Саймонса ради стартового центрового.

Занимающий второе место на Востоке «Бостон» стремится усилить состав перед плей-офф и, согласно информации журналиста Эвана Сайдери, рассматривает вариант обмена Анферни Саймонса .

«Селтикс» хотят обменять его истекающий контракт (27,6 млн долларов) на стартового центрового. Среди целевых кандидатов – Ивица Зубац («Клипперс »), Ник Клэкстон («Бруклин »), Оньека Оконгву («Атланта») и Дэниэл Гэффорд («Даллас»).

В этом сезоне 26-летний Саймонс выходил со скамейки во всех 45 матчах за «Бостон», набирая в среднем 13,9 очка, 2,5 передачи и 2,5 подбора за игру. Его четырехлетний контракт на 100 миллионов долларов истекает летом, после чего он станет неограниченно свободным агентом.