Победный трехочковый Каспера Уэйра и данк на 360 от Би Джей Джонсона – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов недели. На первых местах в Топ-10 матчей 19-25 января оказались путбэк-данк Егора Рыжова («Енисей»), данк на 360 Би Джей Джонсона («Локомотив- Кубань») и победный трехочковый бросок Каспера Уэйра (ЦСКА).
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
