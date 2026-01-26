6

«Сакраменто» рассчитывает получить пик 1-го раунда за Кеона Эллиса (Марк Стейн)

«Кингз» хотят получить пик 1-го раунда в обмене Кеона Эллиса.

«Сакраменто» активно прорабатывает вариант с обменом защитника Кеона Эллиса. По данным инсайдера НБА Марка Стейна, интерес к игроку со стороны других команд заметно вырос.

«За Эллисом охотятся множество команд, а «Сакраменто», судя по всему, рассчитывает получить пик 1-го раунда драфта – настолько велик интерес к игроку», – отмечает инсайдер.

26‑летний баскетболист проводит последний год по трехлетнему контракту. Его зарплата в этом сезоне составляет 2,1 млн долларов, что делает его привлекательным активом для команд, претендующих на титул.

В текущем сезоне Эллис набирает в среднем 5,5 очка, 1,3 подбора и 0,6 передачи за игру (всего сыграно 40 матчей), при этом реализуя 36,4 % бросков из‑за дуги.

Неплохие запросы у Кингс
Ответ raam
Неплохие запросы у Кингс
Это они специально, чтобы не думали что они затем Демара и Лавина за мешки пыльные отдали)
Пик первого раунда сейчас не дают даже за звезд типо Янга)
Ответ genius1986okla
Пик первого раунда сейчас не дают даже за звезд типо Янга)
Для контендеров ролевой игрок типо эллиса запросто будет стоить пик, потому что это 3-н-д игрок, с низким контрактом, он легко встраивается в команду и приносит пользу. А звезду типо янга или лонзо очень тяжело поменять в контендер, а перестраивающимся командам такие игроки не нужны.
Ответ genius1986okla
Пик первого раунда сейчас не дают даже за звезд типо Янга)
Так это скорее говорит в пользу того, что полезный ролевой игрок сейчас может оцениваться выше проблемной суперзвезды
У Сакраменто почти 2 месяца в старте играют три человека с контрактом 2 млн. Таким Королям в принципе ничего не страшно)
