«Сакраменто» рассчитывает получить пик 1-го раунда за Кеона Эллиса (Марк Стейн)
«Кингз» хотят получить пик 1-го раунда в обмене Кеона Эллиса.
«Сакраменто» активно прорабатывает вариант с обменом защитника Кеона Эллиса. По данным инсайдера НБА Марка Стейна, интерес к игроку со стороны других команд заметно вырос.
«За Эллисом охотятся множество команд, а «Сакраменто», судя по всему, рассчитывает получить пик 1-го раунда драфта – настолько велик интерес к игроку», – отмечает инсайдер.
26‑летний баскетболист проводит последний год по трехлетнему контракту. Его зарплата в этом сезоне составляет 2,1 млн долларов, что делает его привлекательным активом для команд, претендующих на титул.
В текущем сезоне Эллис набирает в среднем 5,5 очка, 1,3 подбора и 0,6 передачи за игру (всего сыграно 40 матчей), при этом реализуя 36,4 % бросков из‑за дуги.
Неплохие запросы у Кингс
Это они специально, чтобы не думали что они затем Демара и Лавина за мешки пыльные отдали)
Пик первого раунда сейчас не дают даже за звезд типо Янга)
Для контендеров ролевой игрок типо эллиса запросто будет стоить пик, потому что это 3-н-д игрок, с низким контрактом, он легко встраивается в команду и приносит пользу. А звезду типо янга или лонзо очень тяжело поменять в контендер, а перестраивающимся командам такие игроки не нужны.
Так это скорее говорит в пользу того, что полезный ролевой игрок сейчас может оцениваться выше проблемной суперзвезды
У Сакраменто почти 2 месяца в старте играют три человека с контрактом 2 млн. Таким Королям в принципе ничего не страшно)
