«Сакраменто» рассчитывает получить пик 1-го раунда за Кеона Эллиса (Марк Стейн)

«Кингз» хотят получить пик 1-го раунда в обмене Кеона Эллиса.

«Сакраменто» активно прорабатывает вариант с обменом защитника Кеона Эллиса. По данным инсайдера НБА Марка Стейна, интерес к игроку со стороны других команд заметно вырос.

«За Эллисом охотятся множество команд, а «Сакраменто», судя по всему, рассчитывает получить пик 1-го раунда драфта – настолько велик интерес к игроку», – отмечает инсайдер.

26‑летний баскетболист проводит последний год по трехлетнему контракту. Его зарплата в этом сезоне составляет 2,1 млн долларов, что делает его привлекательным активом для команд, претендующих на титул.

В текущем сезоне Эллис набирает в среднем 5,5 очка, 1,3 подбора и 0,6 передачи за игру (всего сыграно 40 матчей), при этом реализуя 36,4 % бросков из‑за дуги.