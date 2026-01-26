Савков, Рейнольдс, Рыжов, Тримбл и Джонсон – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ определила лучших игроков прошедшей игровой недели. По итогам матчей 19 – 25 января в символическую пятерку вошли разыгрывающие Мело Тримбл (ЦСКА ), форварды Би Джей Джонсон («Локомотив-Кубань ») и Павел Савков (МБА-МАИ), а также центровые Джален Рейнольдс (УНИКС) и Егор Рыжов («Енисей»).