Савков, Рейнольдс, Рыжов, Тримбл и Джонсон – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
Единая лига ВТБ определила лучших игроков прошедшей игровой недели. По итогам матчей 19 – 25 января в символическую пятерку вошли разыгрывающие Мело Тримбл (ЦСКА), форварды Би Джей Джонсон («Локомотив-Кубань») и Павел Савков (МБА-МАИ), а также центровые Джален Рейнольдс (УНИКС) и Егор Рыжов («Енисей»).
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости