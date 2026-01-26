6

Жорди Фернандес: «Можно проиграть, а можно быть лузерами. Нам нужно решить, кем мы хотим быть»

Фернандес высказался о своей команде после разгрома.

После разгромного поражения «Клипперс» (89:126) главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес призвал свою команду выбрать идентичность.

«18 минут из 48 – с шестой минуты второй четверти до конца третьей – мы отвечали требованиям качественного баскетбола и не опускали руки. Мы выиграли третью четверть и боролись в те шесть минут второй. Остальные 30 минут мы провели как проигравшая команда.

Я уже говорил об этом раньше – можно проиграть, а можно быть лузерами. Те 18 минут мы проигрывали, но боролись, а в остальные 30 были лузерами. Нам нужно определиться, кем мы хотим быть, и все начинается с концентрации и работы каждого, Важно осознавать, в каком положении ты находишься, и это сейчас самое главное», – заключил тренер.

Это поражение стало пятым подряд для «Нетс». Их результат ухудшился до 12-32 побед, и сейчас команда занимает 13-е место в Восточной конференции. С начала года ни у одной команды нет худшего показателя (2-12).

Да ладно, наверняка менеджеры радуются что Сакраменто и Новый Орлеан уже имеют столько же побед сколько Бруклин, осталось лишь их догнать по поражениям. Задача, поставленная руководством перед началом сезона, успешно выполняется.
Танки луза не боятся
Отдельные игры показывают, что Жорди перспективный коуч.

Но данная речь показуха. После небольшой серии побед он в каждой игре сажает на лавку горячую руку и даёт много времени тем, у кого бросок не идёт.
Бруклиновский процесс.
Можно быть лузерами и проигрывать)
Безумно можно быть первым
