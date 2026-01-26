Жорди Фернандес: «Можно проиграть, а можно быть лузерами. Нам нужно решить, кем мы хотим быть»

Фернандес высказался о своей команде после разгрома.

После разгромного поражения «Клипперс» (89:126) главный тренер «Бруклина » Жорди Фернандес призвал свою команду выбрать идентичность.

«18 минут из 48 – с шестой минуты второй четверти до конца третьей – мы отвечали требованиям качественного баскетбола и не опускали руки. Мы выиграли третью четверть и боролись в те шесть минут второй. Остальные 30 минут мы провели как проигравшая команда.

Я уже говорил об этом раньше – можно проиграть, а можно быть лузерами. Те 18 минут мы проигрывали, но боролись, а в остальные 30 были лузерами. Нам нужно определиться, кем мы хотим быть, и все начинается с концентрации и работы каждого, Важно осознавать, в каком положении ты находишься, и это сейчас самое главное», – заключил тренер.

Это поражение стало пятым подряд для «Нетс». Их результат ухудшился до 12-32 побед, и сейчас команда занимает 13-е место в Восточной конференции. С начала года ни у одной команды нет худшего показателя (2-12).