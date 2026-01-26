«Новый Орлеан» пытался выменять Джа Морэнта, предложив Джордана Пула и Деджонте Мюррэя (Брэндон Робинсон)
Стали известны подробности предложения «Пеликанс» за Морэнта.
Как сообщает инсайдер Брэндон «Scoop B» Робинсон, «Новый Орлеан» настойчиво хочет заполучить разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта.
«Пеликанс» обращались к «Гриззлис» с несколькими предложениями. Первое из них включало Джордана Пула и Деджонте Мюррэя, в обратном направлении должны были проследовать Морэнт и Кентавиус Колдуэлл-Поуп.
Второй вариант сделки включал Пула и Кевона Луни в обмен на Морэнта.
В третьем «Мемфис» получал за Морэнта Пула, Джордана Хоукинса и Деандре Джордана.
Камнем преткновения во всех этих случаях стал пик первого раунда, который хотят получить «Гриззлис», в то время как «Пеликанс» отказываются задействовать какую-либо драфт-компенсацию.
