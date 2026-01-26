«Новый Орлеан» пытался выменять Джа Морэнта, предложив Джордана Пула и Деджонте Мюррэя (Брэндон Робинсон)

Стали известны подробности предложения «Пеликанс» за Морэнта.

Как сообщает инсайдер Брэндон «Scoop B» Робинсон, «Новый Орлеан » настойчиво хочет заполучить разыгрывающего «Мемфиса » Джа Морэнта .

«Пеликанс» обращались к «Гриззлис» с несколькими предложениями. Первое из них включало Джордана Пула и Деджонте Мюррэя , в обратном направлении должны были проследовать Морэнт и Кентавиус Колдуэлл-Поуп .

Второй вариант сделки включал Пула и Кевона Луни в обмен на Морэнта.

В третьем «Мемфис» получал за Морэнта Пула, Джордана Хоукинса и Деандре Джордана .

Камнем преткновения во всех этих случаях стал пик первого раунда, который хотят получить «Гриззлис», в то время как «Пеликанс» отказываются задействовать какую-либо драфт-компенсацию.