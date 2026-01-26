  • Спортс
«Новый Орлеан» пытался выменять Джа Морэнта, предложив Джордана Пула и Деджонте Мюррэя (Брэндон Робинсон)

Стали известны подробности предложения «Пеликанс» за Морэнта.

Как сообщает инсайдер Брэндон «Scoop B» Робинсон, «Новый Орлеан» настойчиво хочет заполучить разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта.

«Пеликанс» обращались к «Гриззлис» с несколькими предложениями. Первое из них включало Джордана Пула и Деджонте Мюррэя, в обратном направлении должны были проследовать Морэнт и Кентавиус Колдуэлл-Поуп.

Второй вариант сделки включал Пула и Кевона Луни в обмен на Морэнта.

В третьем «Мемфис» получал за Морэнта Пула, Джордана Хоукинса и Деандре Джордана.

Камнем преткновения во всех этих случаях стал пик первого раунда, который хотят получить «Гриззлис», в то время как «Пеликанс» отказываются задействовать какую-либо драфт-компенсацию.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт Брэндона «Scoop B» Робинсона
17 комментариев
Надо как-нибудь постараться и собрать всех молодых и бедовых полузвезд в одной команде: обжора Уильямсон, гангстер Морант, Джордан "наследник Карри" Пул... нужны ещё игроки, подкиньте идей. П.с. Хронических травматов не предлагать, их уже в Филадельфии коллекционируют
Ответ M@ster :-)
Надо как-нибудь постараться и собрать всех молодых и бедовых полузвезд в одной команде: обжора Уильямсон, гангстер Морант, Джордан "наследник Карри" Пул... нужны ещё игроки, подкиньте идей. П.с. Хронических травматов не предлагать, их уже в Филадельфии коллекционируют
Мягкий и безынициативный Эван Мобли, минусовой Банкеро,ну и Скут Хендерсон)
Пятерку собрали😅
Ответ M@ster :-)
Надо как-нибудь постараться и собрать всех молодых и бедовых полузвезд в одной команде: обжора Уильямсон, гангстер Морант, Джордан "наследник Карри" Пул... нужны ещё игроки, подкиньте идей. П.с. Хронических травматов не предлагать, их уже в Филадельфии коллекционируют
Ещё надо Ламело с его дичайшим выбором бросков, добавить, как раз подходит по все параметрам, лишь бы Филадельфия не забрала
Маловато предлагает
Это гениально
Морант и Зайон школьная связка. Будет огонь их игра вместе
уже и забыл про Мюррея, хотя игрок по своему уникальный
Будут ходить в kfc с Зайоном и школьников пугать пистолетами. А в целом прикольно было бы на это посмотреть. Два супер пика входящих на драфт новыми легендами
Плаксу и инвалида за гангстера. Хм..
Ответ Сергей Орлов
Плаксу и инвалида за гангстера. Хм..
Странно что все как-то забывают что Моранта самого можно к инвалидам отнести
Как то быстро наследник Карри растерял всё заявленное им наследство. Судя по всему Пула уже достаточно опустили в Новом Орлеане, а если ещё и Морант придет в команду. Пулу надо умолять обменять его из команды.
