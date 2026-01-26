Джо Инглс – Квинтену Посту: «Я из тебя все дерьмо выбью!»
Инглс – Посту: Я из тебя все дерьмо выбью!.
Во время матча между форвардом-ветераном «Вулвс» Джо Инглсом и центровым-второгодкой «Уорриорс» Квинтеном Постом вспыхнул конфликт. Игроки обменялись толчками, после чего их развели в разные стороны.
Спустя минуту Инглс продолжил переговариваться с Постом.
«Я из тебя все дерьмо выбью!» – сказал среди прочего игрок «Тимбервулвс».
Встреча команд закончилась разгромным поражением «Миннесоты» – 85:111. В активе Инглса 3 очка и 1 передача за 5 минут на паркете, у Поста – 5 очков и 4 подбора за 16 минут.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости