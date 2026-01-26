Реджи Миллер: «Оставляем Вемби и, возможно, Касла, остальных меняем на Стефа»
Миллер: Оставляем Вемби, может, Касла, остальных меняем на Стефа.
Легенда НБА Реджи Миллер предложил смелый план для «Сан-Антонио».
«А что, если Стеф присоединится... и у них есть активы; что, если он объединится с Вемби в «Сан-Антонио»? Оставляем Вемби и, возможно, Касла, всех остальных меняем на Стефа.
Дилан Харпер – отличный молодой игрок – пакуем. Люк Корнет – чемпион с «Бостоном», большой парень – пакуем. Харрисон Барнс, который выиграл титул с «Уорриорс», – туда же. Келдон Джонсон, отлично… Де’Аарон Фокс! Пора на выход», – заявил Миллер.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: шоу Дэна Патрика
Но набросил знатно конечно.
А главное, разве не лучше со всех сторон чтобы лучший игрок ГСВ провёл всю карьеру в ГСВ, даже не взирая на результаты в последние годы карьеры?
- Вы, вы и вы..
- А я?
- Ну хорошо, и вы - все в сад!
...
- Вы там будете петь?
- Нет, вы там будете слушать!
А так - добро пожаловать к Перкинсу.