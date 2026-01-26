Реджи Миллер: «Оставляем Вемби и, возможно, Касла, остальных меняем на Стефа»

Миллер: Оставляем Вемби, может, Касла, остальных меняем на Стефа.

Легенда НБА Реджи Миллер предложил смелый план для «Сан-Антонио».

«А что, если Стеф присоединится... и у них есть активы; что, если он объединится с Вемби в «Сан-Антонио »? Оставляем Вемби и, возможно, Касла , всех остальных меняем на Стефа.

Дилан Харпер – отличный молодой игрок – пакуем. Люк Корнет – чемпион с «Бостоном», большой парень – пакуем. Харрисон Барнс , который выиграл титул с «Уорриорс», – туда же. Келдон Джонсон, отлично… Де’Аарон Фокс! Пора на выход», – заявил Миллер.