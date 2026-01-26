16

Реджи Миллер: «Оставляем Вемби и, возможно, Касла, остальных меняем на Стефа»

Миллер: Оставляем Вемби, может, Касла, остальных меняем на Стефа.

Легенда НБА Реджи Миллер предложил смелый план для «Сан-Антонио».

«А что, если Стеф присоединится... и у них есть активы; что, если он объединится с Вемби в «Сан-Антонио»? Оставляем Вемби и, возможно, Касла, всех остальных меняем на Стефа.

Дилан Харпер – отличный молодой игрок – пакуем. Люк Корнет – чемпион с «Бостоном», большой парень – пакуем. Харрисон Барнс, который выиграл титул с «Уорриорс», – туда же. Келдон Джонсон, отлично… Де’Аарон Фокс! Пора на выход», – заявил Миллер.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: шоу Дэна Патрика
Миллера судя по всему Снуп Догг угостил травкой. Иначе этот бред тяжело объяснить..
Ответ Друг Джордана
Таблеток, срочно
Тут, скорее всего, больше сорбенты подойдут
Интересно, по мнению Реджи это план помощи СанАнтонио или план спасения ГСВ?
Но набросил знатно конечно.
А главное, разве не лучше со всех сторон чтобы лучший игрок ГСВ провёл всю карьеру в ГСВ, даже не взирая на результаты в последние годы карьеры?
Вообще очень похоже на комические куплеты:
- Вы, вы и вы..
- А я?
- Ну хорошо, и вы - все в сад!
...
- Вы там будете петь?
- Нет, вы там будете слушать!
Миллер не любит обе команды, да?)
Дедуля пора на прием таблеток
Вот промолчи Реджи - остался бы трештокером (про что почти все уже забыли или даже и не знали) и вполне симпатичным комментатором.
А так - добро пожаловать к Перкинсу.
Логичнее тогда за Яннисом пойти. Активов у Сперс хватает.
Миллер обкурился)) Стэфф должен закончить в ГС. Это правильно.
