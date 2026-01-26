Стив Керр после матча с «Миннесотой»: «Атмосфера на трибунах была одной из самых странных и печальных за все игры, в которых я участвовал. Их команда страдала»

Керр отметил гнетущую атмосферу на арене «Тимбервулвс».

После разгромной победы «Голден Стэйт » над «Миннесотой» (111:85) главный тренер «Уорриорс» Стив Керр признал, что настроение на арене было тяжелым. Однако на это повлияли не результаты игры, а стрельба со смертельным исходом, произошедшая в Миннеаполисе.

«Честно говоря, я чувствовал, что их команда страдала. Мне показалось, что атмосфера на трибунах была одной из самых странных и печальных за все игры, в которых я участвовал. Можно было ощутить мрачное настроение. Мы видели, что их команда переживала из-за всего происходящего и того, через что прошел город.

Это было очень печально. Это был печальный вечер», – сказал Керр.

Изначально воскресная игра должна была состояться в субботу, но лига перенесла ее на 24 часа после смертельного инцидента, когда агенты иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) застрелили 37-летнего медбрата Алекса Претти. Это произошло всего через несколько недель после того, как в другом районе города агент ICE застрелил 37-летнюю Рене Гуд. Эти инциденты, а также более масштабные операции и активность ICE в районе городов-близнецов (Миннеаполис и Сент-Пол), вызвали массовые протесты и демонстрации.