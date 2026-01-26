  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стив Керр после матча с «Миннесотой»: «Атмосфера на трибунах была одной из самых странных и печальных за все игры, в которых я участвовал. Их команда страдала»
0

Стив Керр после матча с «Миннесотой»: «Атмосфера на трибунах была одной из самых странных и печальных за все игры, в которых я участвовал. Их команда страдала»

Керр отметил гнетущую атмосферу на арене «Тимбервулвс».

После разгромной победы «Голден Стэйт» над «Миннесотой» (111:85) главный тренер «Уорриорс» Стив Керр признал, что настроение на арене было тяжелым. Однако на это повлияли не результаты игры, а стрельба со смертельным исходом, произошедшая в Миннеаполисе.

«Честно говоря, я чувствовал, что их команда страдала. Мне показалось, что атмосфера на трибунах была одной из самых странных и печальных за все игры, в которых я участвовал. Можно было ощутить мрачное настроение. Мы видели, что их команда переживала из-за всего происходящего и того, через что прошел город.

Это было очень печально. Это был печальный вечер», – сказал Керр.

Изначально воскресная игра должна была состояться в субботу, но лига перенесла ее на 24 часа после смертельного инцидента, когда агенты иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) застрелили 37-летнего медбрата Алекса Претти. Это произошло всего через несколько недель после того, как в другом районе города агент ICE застрелил 37-летнюю Рене Гуд. Эти инциденты, а также более масштабные операции и активность ICE в районе городов-близнецов (Миннеаполис и Сент-Пол), вызвали массовые протесты и демонстрации.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Энтони Слейтера в соцсети X
происшествия
logoГолден Стэйт
Политика
logoНБА
logoМиннесота
logoСтив Керр
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стив Керр: «Медиа сеют раздор среди нас ради прибыли. Сейчас смутное время для того, чтобы жить, чтобы быть американцем»
26 января, 06:29
Тайриз Халибертон о новом происшествии в Миннеаполисе: «Алекс Претти был убит»
25 января, 07:57
НБА перенесла матч «Миннесота» – «Голден Стэйт» из-за беспорядков в Миннеаполисе
25 января, 04:04
Главные новости
Евролига. «Монако» уступил «Виртусу», «Црвена Звезда» обыграла «Дубай» и другие результаты
вчера, 22:05
НБА. «Денвер» встретится с «Клипперс», Йокич должен вернуться на площадку, «Голден Стэйт» примет «Детройт» и другие матчи
вчера, 21:56
Егор Дёмин о любимой музыке: «Sade, Наташа Бедингфилд, Лорин Хилл и Quail P»
вчера, 20:52
Стивен Эй Смит: «Оклахома» сейчас средняя команда. Они собираются унести свои активы с собой в могилу?»
вчера, 20:30
Лотерея драфта-2026 НБА пройдет в Чикаго 10 мая
вчера, 19:58Фото
Никола Йокич планирует выйти на площадку в матче против «Клипперс»
вчера, 19:20
Тим Макмэн: «В лиге много разговоров о том, что Паоло Банкеро и Джамал Мозли не могут найти общий язык»
вчера, 18:59
«Филадельфия» не станет включать Ви Джей Эджкомба в какие-либо сделки, включая обмен Янниса Адетокумбо
вчера, 18:35
Юки Кавамура прошел лечение после обнаружения тромба в правой ноге
вчера, 18:24
«Не знаю, когда он вернется». Джош Гидди снова выбыл из строя из-за травмы бедра
вчера, 18:15
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» уступил «Лиможу»
вчера, 21:42
Джексон Хэйс завершает процедуру подачи документов на словенское гражданство
вчера, 19:40
Саша Везенков был отстранен на 1 матч в чемпионате Греции из-за неспортивного поведения
вчера, 19:18
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» проиграл «Бешикташу»
вчера, 18:42
«Научу географии. Опасно ехать в Пермь, двадцатку получите». Сергей Кущенко рассказал о приходе в баскетбол, «Урал-Грейте» и других этапах карьеры
вчера, 17:18Видео
Франк Ниликина выведен из состава «Олимпиакоса» в чемпионате Греции, будущее защитника в клубе под вопросом
вчера, 13:45
Деррик Уайт: «Летом на мой день рождения Маззулла позвонил, сказал: «Все думают, что мы будем отстоем. Мне это нравится», – и бросил трубку»
вчера, 12:25
Андрей Кириленко: «Если взять 15-летних игроков и провести чемпионат мира, то мы будем играть на равных с ведущими школами»
вчера, 12:00
«Диллон-Злодей». «Финикс» раздал 5000 болельщиков футболки с Бруксом
вчера, 11:03Фото
«Милан» вывел Лоренцо Брауна из состава
вчера, 09:50