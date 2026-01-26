Блок-шот Джейлена Дюрена и бросок Виктора Вембаньямы через Дерика Куина стали лучшими моментами игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 25 января.
В топ-10 хайлайтов, составленный НБА, среди прочих попали центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, защитник «Сакраменто» Малик Монк и центровой «Детройта» Джейлен Дюрен.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Вместо какого-нибудь из банальных данков могли бы вставить и блок-шот Холмгрену на дуге. Это куда реже бывает.
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости