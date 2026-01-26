0

Лонни Уокер, скорее всего, пропустит еще 3 матча Евролиги: «Я не знаю, когда буду снова играть»

Уокер не уверен, когда вернется на паркет.

С момента травмы плеча, выведшей защитника «Маккаби Тель-Авив» Лонни Уокера из строя, прошло 24 дня. Как сообщает Israel Hayom, Уокер, вероятно, не сыграет в трех предстоящих матчах Евролиги, два из которых пройдут в Белграде против сербских команд.

«В целом я чувствую себя хорошо. Команда одержала важную и крупную победу над сильным соперником и сумела отстоять домашнюю площадку в Тель-Авиве.

Я наблюдаю за игрой со стороны и обязательно передаю игрокам сообщения и указания, пытаясь помочь и внести свой вклад. Стараюсь помочь любым возможным способом, даже если это просто передача сообщений со скамейки.

Я не знаю, когда снова буду играть. Очень хочу вернуться и надеюсь, что это произойдет скоро», – сказал Уокер.

«Маккаби» остается непобедимым дома с момента возвращения в Израиль, выиграв все четыре матча с декабря.

27-летний Уокер является лучшим бомбардиром команды Одеда Каташа в Евролиге со средним показателем 14,8 очка за игру.

